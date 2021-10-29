網路時代，上網查詢即時掌握現況，台中市府很多局處因應民眾、潮流需求，相繼推出自己的APP，市議員林汝洲29日在議會指出，各局處共有16個APP，這麼多APP，光看名字也不知道內容為何，研考會主委吳皇昇表示，市府將持續就APP維運檢視精進，透過「台中e指通」進行可行的整合，提供民眾適切的數位服務。

林汝洲表示，交通局、衛生局、都發局、建設局、觀旅局、住宅處等都有自己的APP，各個都有自己專屬的功能，如查公車、預約復康巴士、借書還書等。

林汝洲質疑，市府的施政方向就是要簡政便民，各局處推出自己的APP也是立意良善，讓民眾輕鬆獲取資訊，但台中市這麼多APP，光看名字也不知道內容為何，豈不是變成擾民？希望市府善如流，將所有的APP整合起來，才能真正的「簡政便民」。

他表示，每個APP都還需要每年編列經費維護，台北市便將所有的APP整合為一個台北通，等於是一個線上的「單一窗口」。

吳皇昇說，市府從過去50多個整合到現在16個APP，目前市府陸續以一指通，將所有APP整合起來。

吳皇昇指出，考量如有拍照、掃碼掃瞄、導航定位、即時推播等需要，以APP方式提供服務仍有較佳的使用體驗，各機關依使用情境檢視評估後規劃。

但為使各機關建置的APP符合實際效益，資訊中心去年1月即修訂「行動應用軟體開發管理作業要點」，加強要求APP上架前應提出開發實施計畫，APP上架後必須不定期檢視使用者的評論回饋，每半年提報辦理情形及服務績效，以滾動式檢討是否有其他更好的替代方案。

吳皇昇強調，經相關的管理作為，市府APP數量自2015年開始列管的54個，經持續檢討減量或整併至16個，未來市府將持續就APP的維運檢視精進，並透過「台中e指通」進行可行的整合，提供民眾適切的數位服務。