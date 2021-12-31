義大遊樂世界的表演節目精彩，吸引民眾觀看。（義大提供／林瑞益高雄傳真）

義大遊樂世界31日至2022年1月2日推出元旦夢想價第二人只要22元，跨年夜搭配義大世界888秒煙火秀，加碼夜間營運至晚上8點，下午4時30分入場星光票只要299。

2022新年第1天，驚險刺激的大型遊具設施「天旋地轉」重磅回歸，高達18層樓加上360度公轉與自轉，強大的離心力讓民眾體驗120秒旋轉極限，元旦當日搭乘前100名除了可以獲得義大遊樂世界頒發的勇士證，還有驚喜紀念品帶回家。

義大遊樂世界說，園區有亞洲樂園最大VR主題館，耗資上億打造4款VR主題遊戲，熱門的「白色懼塔 Horror Hospital」，與同伴體驗被囚禁在荒廢的診間裡，歡迎民眾來挑戰。

義大遊樂世界還擁有全台最大的室內親子遊樂館，占地1萬5000坪，除了有小朋友喜愛的夢幻「城堡旋轉馬車」、刺激好玩的「彈跳星」，以及能享受駕駛快感的「小小駕馴班」等，不論晴天、雨天都好玩。

此外，義大遊樂世界全日高達8場室內室外遊行表演，更有媲美國家級的義大皇家劇院，下午「舞動青春SHOW」結合各式魔術、特技與華麗舞蹈，演出精采可期。