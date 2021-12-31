新北市政府今（31日）在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北–1314就愛你跨河煙火」。（新北市文化局提供）

新北市政府今（31日）在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北–1314就愛你跨河煙火」。（新北市文化局提供）

新北市政府今（31日）在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北–1314就愛你跨河煙火」。（新北市文化局提供）

新北市政府今（31日）在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北–1314就愛你跨河煙火」。（新北市文化局提供）

新北市政府今（31日）在淡水漁人碼頭舉辦「光耀新北–1314就愛你跨河煙火」，為全台首見的跨河煙火秀，長達13分14秒的煙火秀及在地藝文演出，吸引逾萬人到場，市長侯友宜現身與民眾一起欣賞煙火施放，盼可以揮別疫情年，一起迎向2022更好的一年。

漁人碼頭下午3時許陸續湧入民眾，文創市集及多款藝術裝置打卡體驗也出現人潮排隊，文化局規畫日落到月升一系列活動，新北在地藝文團體接力演出，晚會活動則由黃豪平搭配林姮均擔任主持。

晚間8時22分在淡江大橋施放跨河煙火秀，高空煙火採取多點位布置，並利用砲管架設計70度傾角，讓煙火空中畫面更寬廣，而「就愛你」為淡江大橋主橋長度約920公尺的諧音，侯友宜現身與民眾一起欣賞，璀璨煙火照亮淡水，河畔現場驚呼聲連連。

侯友宜表示，跨河煙火一直是市府團隊想要呈現給市民朋友的一場表演，而預計於2024年完工的淡江大橋，讓這個目標實現了，宛如澳洲雪梨跨年煙火一樣的精采，這一夜是屬於新北市的驕傲。