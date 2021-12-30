新北市警察局除建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往觀賞外，亦規畫散場動線，將交通衝擊降至最低。（新北交大提供）

新北市淡水漁人碼頭將於2021年最後一天施放長達13分14秒的煙火秀，釋放範圍達1公里，新北市政府文化局特地公布10處煙火最佳觀賞位置，屆時八里左岸、淡水右岸「雙岸」皆可欣賞，為避免煙火施放結束後，短時間內大量人車易造成壅塞，新北市警察局除建議民眾搭乘大眾交通運輸工具前往觀賞外，亦規畫散場動線，將交通衝擊降至最低。

新北交通大隊表示，前往淡水河畔的遊客，可搭乘捷運至淡水捷運站轉乘紅26公車、搭乘捷運至紅樹林站轉搭淡海輕軌至淡水漁人碼頭站、或搭乘紅26線公車至輕軌淡水漁人碼頭站下車。

離場時，請請依循現場工作人員引導，於臨時站牌上車。前往八里河畔的遊客，可搭乘捷運至蘆洲站轉乘公車704，或捷運關渡站轉乘公車紅13、紅22至八里。

新北交通大隊提醒，自行開車前往淡水區觀賞煙火之民眾散場時，請依員警及義交疏導方向，由漁人碼頭第2出口往觀海路、淡海路、中正路2段、濱海路、淡金公路方向離場；自行開車前往八里區觀賞煙火之民眾離場時請由臨港大道往台64線方向，或行駛龍米路往五股方向離場。

搭乘大眾運輸交通工具之民眾於煙火秀結束後，請依指示動線排隊由漁人碼頭第1出口方向離開，前往紅26公車臨時站或輕軌淡水漁人碼頭站，因人潮眾多請避免推擠，以維持散場秩序及自身安全。