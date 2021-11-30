職籃賽季陸續點燃新球季戰火，各隊透過相關活動炒熱氣氛，P. LEAGUE+新北國王隊30日釋出年度主視覺，搭配新莊體育館的新北市知名地標設計，象徵為新北市「加冕」，號召「新北人 戰出來」一起「CROWN THE CITY」榮耀新北市。

迎接隊史首月的比賽，12月份新北國王設計3場賽事主場活動，包括12月18日開幕戰對台北富邦勇士的「雙北大戰」，VIP 場邊席「皇家寶座席」與 A 區「城堡皇宮席」、B 區「城堡攻防席」入場球迷皆能後獲得「榮耀黃開幕戰限定T」，當天也會有 TVBS《機智校園生活》演員與球迷同歡，並與新北國王一同邀請球迷響應《愛無限》公益活動，將愛心散播到各個角落。

聖誕夜12月24日對戰桃園領航猿，國王隊邀請ChynaHouse團隊共創的音樂發行平台《今夏發大》旗下歌手聯手出擊，除了幫新北國王製作專屬年度主題曲，也將在這一天擔任演唱嘉賓，帶給球迷最棒的聖誕夜。

新北國王12月份例行賽售票11月30日中午起全台ibon系統與ibon機台全面開賣，VIP場邊席「皇家寶座席」2排售價分別為第1排 3000元、第2排2500元；一樓A區「城堡皇宮席」視野最佳的黃區為700元，四角的白區為600元；籃框兩側的「城堡攻防席」B區全區售價650元；二樓「城堡高塔席」C區500到200元不等。

PLG國王隊「榮耀黃」開幕戰限定T。（新北國王提供）