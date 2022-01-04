古曜威日前參加好友舉辦新年交換禮物派對，當天服裝主題是致敬夯劇《華燈初上》，古曜威為了此活動，特別向朋友商借了一套黃色條紋西裝，加上自己用心妝髮及搭配墨鏡、項鍊等飾品，十分復古帥氣，在現場因為造型亮眼，也被朋友笑虧：「你感覺比較適合扮演牛郎，古桑應該不能那麼帥。」

古曜威秀出當天在派對的帥照，打趣自稱「古桑」，被粉絲大讚造型與《華燈初上》的花心男江瀚十分相似，他愉快表示如果之後有機會非常願意挑戰各種戲劇的角色，有期許新的一年能夠在戲劇作品有所挑戰。

當天復古派對在上的他，自認手氣不錯，因為抽中了好友楊晨熙準備的負離子卡通造型吹風機，古曜威興奮說因為他去年剛搬入新家，仍正在物色新的家用電器，一抽到吹風機後，覺得很實用、造型可愛，他則是送出巨型《玩具總動員》零錢筒，期許抽到此禮物的好友，能在新的一年財源滾滾來。

古曜威今年將會推出個人首張專輯，目前已經進入錄音階段，計畫收錄約10首全新創作歌曲，盼透過詮釋各種曲風的歌曲，呈現他更多不同面貌。