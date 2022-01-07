李沐扮演視吃為人生最重要事情的吃貨女孩。（華映提供）

校園愛情電影《我吃了那男孩一整年的早餐》改編自轟動Dcard真實愛情故事，由《華燈初上》金獎編劇杜政哲改編劇本並執導，集合亞洲創作新天王周興哲及怪物新人李沐、新生代潛力演員宋柏緯、何思靜、婁峻碩及林鶴軒（大鶴）共同演出，今（7日）公佈超前導預告，預告中可以看見李沐展現吃貨精神，一口氣狂吃10種食物，再加上周興哲帥氣送早餐的身影，預告一出果然吸引粉絲驚呼。

超前導預告中，可以見到一個以早餐牽起的微妙緣份，一開始畫面以煎得焦香的蘿蔔糕和泡得香濃的奶茶展開故事，李沐化身為超級吃貨，從蛋餅、三明治、泡麵、珍珠奶茶、西瓜到冰棒全都吃下肚，短短1分鐘的預告中便接連吃了十道美食，而最受粉絲期待的周興哲則是在預告最後現身，以高中生的造型帥氣送早餐。也是他在電影中的高中生造型正式曝光，一身白色體育服，襯得他更有青春朝氣。周興哲笑說：「這次最大的挑戰就是要讓變成高中生的狀態，因為大家都說我有一個老靈魂，這次要讓自己調整到比較幼稚一些。」

而李沐為了扮演視吃為人生最重要的事情的吃貨女孩，非常入戲，一切食物都是一臉幸福的大口吞下去，甚至在拍攝時吃到得了腸胃炎，她表示在屏東拍戲時，纖瘦的她完全不忌口，盡情享受美食，她說：「現場的伙食真的太好了，也常常有人請豆花、飲料，收工也到處踩屏東美食地圖，我拍了二周戲，就覺得自己明顯變胖了，然後就樂極生悲了，突然腸胃怪怪的了，接著拉了一天的肚子，得了腸胃炎，掛了急診吊點滴，也就把之前胖的部份都瘦回來了。」

在電影中扮演李沐閨蜜的何思靜都覺得李沐的食量讓她很驚訝，她透露她們早在拍戲前就認識了，「李沐以前不是食量很大的人，但她在演《我吃了那男孩一整年的早餐》時，身心完全都入戲，我常看到她收工後還去買豬腳回房間吃，徹底變成一個吃貨。」電影將於1月28日上映。