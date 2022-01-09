周予天今（9日）在台北西門町舉辦新專輯《IDoL》簽唱會，弟弟周興哲驚喜現身擔任嘉賓，周予天今一現身明顯看出身形消瘦不少，他受訪坦言因為發片後太過忙碌，沒時間練身材，因此「消風」不少：「我（身材）小了半號，之前看到那個肌肉充血的厚度，就會想要維持或超越，12月到現在真的太忙。」

兄弟倆都愛運動，周予天曾試圖找周興哲一起健身，但喜好的類型不太相同，且周興哲這段期間迷上高爾夫球，藉此幫助自己培養耐心，球技也讓周予天讚嘆直呼：「我以前認為是網球，真的嘗試過後，發現高爾夫球門檻太高了。」

周予天日前推出寫真集，幾乎全裸的大尺度，讓人看了無不瞠目結舌，沒想到卻被經常見面的弟弟周興哲吐槽「看了很不舒服」，周興哲受訪解釋，因為周予天以前不習慣拍照，沒想到現在一下子尺度變得這麼大，讓他有點不習慣，周興哲說：「但看著他那樣慢慢適應，我覺得很奇妙、很棒。」

2人農曆過年前各自忙碌，周予天演出的電影《一杯熱奶茶的等待》，因近期熱映正忙於宣傳，而周興哲擔綱男主角的《我吃了那男孩一整年的早餐》也將於28日上映。周興哲也大方表示已包下哥哥的新專輯100張，雖搞笑自嘲「不知道（專輯）放在家裡要幹嘛」，但其實他力挺自家人不遺餘力。