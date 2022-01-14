周興哲、婁峻碩、宋柏緯14日出席主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》前導預告首播會，片中有場婁峻碩和周興哲的打架戲，他開玩笑表示「我那時候有想說，打贏周興哲，歌壇就少1個競爭對手了」，周興哲也表示自己當時在角色情緒中，笑喊「那天確實看到他很不爽」，練習時還真的差點受傷，雖然有先套好招，但因為不能看起來太假，2人還打到滿頭大汗、塵土飛揚。

不只電影裡大打出手，戲外婁峻碩竟也被大家「排擠」，沒加入他們「早餐幫」群組，周興哲透露因為婁峻碩每次來拍戲，都隔天就走了，「加他也沒有用，因為他很常就只出現1天」，一旁的宋柏緯立刻出面緩頰，該群組是在開拍前，大家一起上表演課，老師會給筆記，大家就會在群組裡討論，不過現在都沒有在聊天了。

首度演出電影，周興哲不敢幫自己打分數，「就交給大家進電影院判斷了」，不過相當有信心票房能夠破億，片中他也獻出出道以來最大尺度，有場游泳戲，他僅穿著「滿緊的」小泳褲出場，透露拍攝當時只有71公斤，比平常瘦5公斤，不過並無刻意健身，「因為導演覺得高中生也不會練得太多」。反而有特別鍛鍊的婁峻碩，本來有1套穿得比較少的戲服，但最後沒機會秀身材，讓他直呼「有點可惜」。

前導預告由《我刻在你心底的名字》監製瞿友寧導演與親銳導演孫悅慈操刀，可以看到電影中大家因為早餐開始的緣份，周興哲與李沐在學校天台彈吉他，宋柏緯的真切告白及婁峻碩在憤怒之中，電影中展現青春的群像，更有超強的卡司，包括金馬影后陳淑芳、劉品言、邱凱偉、于子育等實力派演員。預告還有另一個亮點，出現一首動聽的歌曲，便是周興哲為電影創作的插曲。周興哲表示，已經看超過10次初剪版，很多部分都有看到落淚，「那種單純的青春愛情，特別打動我！」該片28日在台上映。