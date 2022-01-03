「雷霆藍」最後以68分比58分拿下比賽勝利。（寬宏藝術、好看娛樂提供）

「全明星籃球表演賽」比賽刺激精彩。（寬宏藝術、好看娛樂提供）

章廣辰表現出色。（寬宏藝術、好看娛樂提供）

「全明星籃球表演賽」集結《全明星運動會》第一、二季的籃球好手與熱愛籃球的藝人。（寬宏藝術、好看娛樂提供）

「全明星籃球表演賽」2日在台北小巨蛋正式登場，選手陣容集結《全明星運動會》第一、二季的籃球好手與熱愛籃球的藝人，組成「暴風紅」和「雷霆藍」廝殺一場正規賽制的籃球賽。其中，禾浩辰實力連炸，整場狂得26分，《華燈初上》中飾演警察的章廣辰緊咬追分，相當刺激。演唱嘉賓韋禮安看完賽事嚇爆直言：「我不敢參加《全明星運動會》！」

「雷霆藍」最後以68分比58分拿下比賽勝利。 錢薇娟也選出2位「全明星籃球表演賽」MVP候選人，分別為拿下14分、21個籃板的章廣辰及狂砍26分和10個籃板的禾浩辰，最終MVP由「雷霆藍」的禾浩辰拿下。

禾浩辰感動表示：「這個獎項是我打籃球以來第一次拿MVP，我們隊幫我分擔很多，每一個人都拼盡全力，我想把這個獎獻給大家」。王家梁也透露，如果他一輩子當選手，可能進不了小巨蛋，很開心自己選了藝人這項職業，這次「全明星籃球表演賽」也完成他終生的夢想。

此外，球評錢薇娟也被「華燈初上警察」章廣辰的籃球實力所震驚，甚至在他罰球時「希望可以投進」，同時也瘋狂敲碗他參加《全明星運動會》第四季。

「暴風紅」和「雷霆藍」在現場觀眾的加油聲和應援下火力全開，在第一節短短12分鐘裡，選手積極搶球、禁區衝撞相當刺激。防守過程中，林敬倫和音速小子顏佑庭對撞，兩人都倒地，但沒想到顏佑庭卻直接在地板上後翻一圈立刻站起，現場所有觀眾立刻驚嚇歡呼。

表演嘉賓韋禮安一連帶來3首歌〈如果可以〉、〈還是會〉及〈女孩〉，更親自走下場和選手們互動，瞬間緩和剛剛比賽刺激緊張的氛圍，他也笑說，剛剛後臺看比賽的他也覺得很刺激，「不過這也讓我更加確定，我不敢參加《全明星運動會》」，瞬間笑翻全場。

「全明星籃球表演賽」現場除了熱血沸騰的觀眾穿上「暴風紅」、「雷霆藍」球衣應援，拿著相機捕捉場上選手的帥氣樣外，觀眾席中可以發現《全明星運動會》第一季至第三季的選手也都現身，像是第一季李玖哲和琦琦、第二季女狀元晏柔中及隊經理粿粿，就連《全明星》第三季的王品澔、吳霏、無尊、陳勢安、黃沐妍、田依甯及貝童彤都親自到場支持「全明星籃球表演賽」，這也讓粉絲笑說「根本就是全明星宇宙大爆發」；這熱血的氛圍還一路延續到慶功宴，大家沉浸在剛剛一場刺激的籃球賽捨不得走。