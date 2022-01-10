用鏡頭看台灣》素還真快閃西門町 四種造型寵粉絲 20:302022/01/10 中時 鄭任南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝） 電影「素還真」的專業Coser，在西門町踩街表演受到民眾的注目。（鄭任南攝） 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，搭乘復古的三輪車在西門町踩街快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝） 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，搭乘復古的三輪車在西門町踩街快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝） 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後，親切地與民眾一起合照。（鄭任南攝） 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後，親切地與民眾一起合照。（鄭任南攝） 四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後，親切地與民眾一起合照。（鄭任南攝） 將於春節上映的電影「素還真」日前邀集4位專業Coser扮演霹靂一哥素還真的四個經典時期，包含在2012年的白底藍色調雅致造型、2013年的白底金色調清高造型、2019年黑底紫色調霸氣造型以及代表本次上映電影少年時期的白底淡紫調的素雅造型，在西門町進行快閃踩街活動，並沿途發送口罩與紅包袋等贈品，引發民眾熱烈搶拍圍觀。 四位Coser並在街頭進行快閃表演，之後並親切與粉絲們一一合照與贈送大樂透紅包。讓粉絲開心不已，紛紛排隊拍照打卡。 《素還真》攻賀歲檔 周興哲談情搶票房 傳統宗教科技化 北港武德宮推象徵財福滿庫「天庫造型一卡通」 #造型 #素還真 #快閃 #白底 #西門町 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 「星宇航空 飛機造型icash2.0」 1／4搶先開放預購 21:582022/01/03 財經 羨煞海外霹靂粉 《素還真》電影主題展1／7搶先登場 17:232022/01/06 娛樂 古曜威復古帥氣致敬《華燈》 造型遭虧像牛郎 19:312022/01/04 娛樂 漲聲四起 手搖飲祭限時優惠 04:102021/12/30 時尚消費 大陸人看台灣》四年半後，彭于晏重現台灣大銀幕 00:022022/01/05 兩岸徵文 麋先生獻唱賀歲片《素還真》主題曲〈反骨歸真〉熱血沸騰埋驚喜 19:392022/01/04 娛樂 素還真踩街西門町大送紅包 04:102022/01/10 娛樂新聞 4位素還真齊聚踩街造勢 西門町海送大樂透紅包 16:182022/01/09 娛樂 東京知名伴手禮楓糖男孩前進台中快閃 台灣專屬限定版新年禮盒1／6開賣 14:512021/12/30 生活 連3年虧損 父子交班掙扎 霹靂靠《素還真》最後一搏 10:202022/01/08 財經 《華燈》吳慷仁「寶寶」原型是美輪明宏？造型師吐真相 19:182022/01/06 娛樂 生活熱門新聞 桃機疫情風暴燒向高雄 確診女學生一家出遊待3天2夜 - 生活 本土增11例、10例住桃園 大潤發、大園巿場足跡曝光 - 生活 本土新增6例足跡曝光 逛中壢SOGO、家樂福、全聯 - 生活 染Omicron都輕症不用怕？ 輕症患者曝恐怖經歷示警 - 生活 媽媽揭衛生紙盒使用妙招 女兒大推：用錯40年 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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