四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝）

電影「素還真」的專業Coser，在西門町踩街表演受到民眾的注目。（鄭任南攝）

四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，搭乘復古的三輪車在西門町踩街快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝）

四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，搭乘復古的三輪車在西門町踩街快閃，受到民眾的注目。（鄭任南攝）

四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後，親切地與民眾一起合照。（鄭任南攝）

四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後，親切地與民眾一起合照。（鄭任南攝）

四位電影「素還真」的專業Coser，分別扮演素還真四個時期的造型，在西門町踩街表演後，親切地與民眾一起合照。（鄭任南攝）

將於春節上映的電影「素還真」日前邀集4位專業Coser扮演霹靂一哥素還真的四個經典時期，包含在2012年的白底藍色調雅致造型、2013年的白底金色調清高造型、2019年黑底紫色調霸氣造型以及代表本次上映電影少年時期的白底淡紫調的素雅造型，在西門町進行快閃踩街活動，並沿途發送口罩與紅包袋等贈品，引發民眾熱烈搶拍圍觀。

四位Coser並在街頭進行快閃表演，之後並親切與粉絲們一一合照與贈送大樂透紅包。讓粉絲開心不已，紛紛排隊拍照打卡。