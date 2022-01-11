為呈現真實火燒的擾動感，劇組咬牙將百萬場景直接放火燒毀。（威視提供）

由布袋戲界重量級人物「十車書」黃強華編導、「八音才子」黃文擇獻聲演繹的武俠電影《素還真》，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事搬上大銀幕，揭曉他不為人知的神秘起源，為了帶給觀眾更寫實的觀影體驗，最新花絮「特攝特效篇」中，可以看見電影大手筆在場景搭建、實拍特攝，以及3D特效上都費盡心力。

這次一共搭建了10個主場景，又因戲偶尺寸僅有人身的一半高，因此所有場景與大大小小物件道具，都需依比例還原製作，並再一一呈現出「真實生活感」的細節，其中有個特殊場景「詭洞」，為了容納片中180公分高的巨獸「球尾麒麟」，在棚內打造出約12立方公尺的超巨大洞窟。不僅如此，還為了在畫面上呈現出陽光打在樹林間透出的「自然間隙光」，特別打造出環狀的葉網天花板，並全程將此場景升高至8公尺高空處拍攝，讓這場戲呈現出仙境般的夢幻感。

拍攝上也堅持以人工實拍的方式完成，徹底展現出布袋戲特攝文化的珍貴之處。不論是濺血、爆破、飛沙走石等畫面上，每一個鏡位經常都要NG近30、40次以上才完成。片中還有場火燒戲，為了呈現出真實火燒的擾動感，劇組更是咬牙將百萬場景直接放火燒毀，拍攝時所有人兢兢業業、不敢輕忽，幸好最後的畫面令人滿意。監製黃亮勛表示：「燒場景是件風險很大的事，但火的真實動態和擾動感，透過高格攝影呈現出來，是特效無法做到的，效果我們非常滿意！」

就連在特效上也耗費近1年，除了經典招式「一人三化」中，運用戲偶衣服延伸出的「飄逸絲綢感」特效令人驚艷外，為了讓片中巨獸說話時，能有自然黏稠的「口水噴濺」畫面，特效團隊花了近3個月的時間，做出僅出現48秒的超逼真口水。總導演黃強華也強調：「我們越改越精緻、越簡潔有力，這部電影是很多同仁的精心力作，絕對是一部好片！」《素還真》本月28日農曆春節上映。