北港武德宮與一卡通票證公司合作，於5日首次合作發行立體的一卡通，推出最新版的「天庫造型一卡通」，發表會特別邀請一卡通票證公司董事長李懷仁出席，一同為象徵財福滿庫的「天庫造型一卡通」祈福。加計本次合作，發行數量至今已突破八萬，居一卡通全臺合作廟宇之冠，透過高便利性的電子支付，讓傳統信仰與生活緊密連結。

武德宮近十幾年來積極透過文創、科技的方式推廣傳統信仰，自2016年起，與一卡通公司攜手合作，陸續發行多款一卡通儲值卡；2019年發行的穿戴式支付工具珠運通／一卡通念珠，涵蓋宗教需求，更提升生活便利性。武德宮的天庫象徵豐收、財富，秉持讓宗教走入生活的核心精神，今年武德宮首次合作發行立體的「天庫造型一卡通」，首發限量5000個，祝福民眾的生活添財添福。

北港武德宮的金爐曾獲金氏世界紀錄，是全世界最大的金爐，因主神掌管天下財之故，故又稱為天庫，意為天界的總庫。天庫是以早期農村的糧倉「穀亭畚」為造型興建，寓有豐收之意。武德宮將無形的信仰與有形的電子支付做結合，首度發行立體的「天庫造型一卡通」，整體以天庫的意象設計，精緻小巧，無須充電即可使用，可當作鑰匙圈掛在包包等地方，方便攜帶，一卡通普及生活的各個層面，與人們的日常息息相關，可記名綁定、查詢交易，連結一卡通MONEY帳戶(原LINE Pay Money)還可啟動自動儲值服務，讓消費金流更清晰，無論是自用或送禮皆適用。

「天庫造型一卡通」結緣價500元，自1月5日下午三點起於北港武德宮紀念品部與官網販售。