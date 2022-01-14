「晶華美食到你家」美食外帶外送平台今（1/1/4)日起16日再度推出超值快閃活動，宴會廳台菜主廚吳俊煌集合溫熱補身的「瑤柱芽白燉雞湯」與10道開胃前菜所組成的「福餚小滿漢」、以及飽足感十足的「荷香糯米飯」推出「總鋪師冠軍手路宴」，套餐可供4人享用，原價3980元、快閃自取價2580元，直接優惠6.4折，1月16日前上網預訂，取餐日可至1月23日。

晶華的「總鋪師冠軍手路宴」，是由三道精彩菜色所組成，寒流來襲的冬天，一鍋溫熱補身的瑤柱芽白燉雞湯絕對是用餐首選，主廚以鮮甜的干貝、爽口的白菜、鹹香的火腿、香菇以及肉質柔嫩的土雞一同入鍋燉煮，成品滋味醇厚，熱湯入喉則是美味滿分。套餐中豐富前菜是以晶華酒店年菜評比優勝常軍「前付小滿漢」為概念發想，精選出10道組成福餚小滿漢，內容包括入口同時品嘗得到焦香及海味的烘烤烏魚子、鹹香軟Q的老滷牛腱、爽口夠味的麻辣大薄片、滑順開胃的醋溜魚皮、皮脂燻香的茶燻鴨胸以及香辣軟嫩的紅油口水雞，象徵十全十美、事事如意的什香如意菜，有著飽滿湯汁的寧式烤麩以及鹹香甘甜的乾果紅袍腰果與蜂蜜栗子。

套餐中的另一享美味重點--荷香糯米飯需先將長糯米洗淨、浸泡約3小時後入鍋蒸熟，再拌入炒過的肉絲、香菇絲、魷魚、蝦米等調料，一同送進蒸箱蒸煮而成，鹹香Q彈的糯米飯襯著誘人的荷香，讓人口齒留香。「總鋪師冠軍手路宴」快閃活動將準時於1月14日開始接受預訂至16日，消費者可至「晶華美食到你家」網站 (https://shop.silkshotelgroup.com/RT)，或於APP Store下載晶華會即可選購，請於取餐前四小時下單，每日供應數量有限，售完為止。