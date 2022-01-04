謝欣穎出席公益活動。（陳俊吉攝）

謝欣穎出席公益活動。（陳俊吉攝）

謝欣穎4日出席肯德基攜手世界展望會合作的「分饗 生命因而不同凡響」愛心餐券認購公益活動，最近她參與主演的《華燈初上》成為討論熱度最高的台劇，她說連身邊朋友都很迷，每個人都問她「凶手是誰」，但當她故意說：「真的想要知道嗎？我真的要講了喔！」每個朋友又都說不要聽，他們想要自己感受！」

她說連自己看到劇本上的凶手時都有嚇一跳，因為演員的劇本都是8集、8集這樣拿，演到第二季都還不知道凶手是誰，「即便在拍了，也不讓我們知道，對我們有很大的幫助，很棒，演員都是跟觀眾一樣的狀態，循序漸進知道劇情發展。我們都有在猜，大家都有可能，因為劇本非常完整，完整到任何一個人是凶手，身為觀眾都不會覺得難過」。

她飾演的百合與王柏傑飾演的牛郎亨利劇中是一對，兩人現實中也在去年4年大方公開認愛，不過她說其實拍《華燈》前兩人不認識，拍攝當下也不熟，是直到快殺青前一兩天才稍微熟一點，但還是不太聊自己的事，「我跟他對戲很無聊，我們在現場除了討論劇本之外，不太說話，因為之前不認識，只有等戲時講一下現在看到的狀況。」真正變熟的契機，她透露「殺青酒吧，當時全部演員都脫離角色了，大家比較能放鬆、開心地玩」，兩人是戲結束後才在一起。

拍戲時，她覺得對方就是一個很專業敬業的演員，感覺話也不多，「他演牛郎真的演得很好，他好適合當牛郎。私下還沒上戲時都比較安靜，一上戲後牛郎的樣子就出來，讓我也很入戲」。被問當時就被亨利「帥」到？她笑說：「現場還好！」是直到螢幕出來後，才覺得很好看。被問亨利與王柏傑本尊哪個比較可愛？她秒回：「當然是王柏傑，怎麼可能是亨利！還是正常一點好吧！」

至於第二季飾演「寶寶」媽媽桑的吳慷仁，她說，和對方沒怎麼對到戲，但曾在同一場景拍戲，一收工她就對著墊了兩三層胸部的吳慷仁說「借我摸一下」，他也很大方說「來啊」，她於是不客氣直接捏下去，「反正又不是真的，他就嬌嗔叫一下！」看到他會笑場嗎？謝欣穎說，她只有一直覺得他走進來時胸部一直扭動的流蘇讓他很像舞龍舞獅，並誇他詮釋得非常好、比她還女生，且從梳化時就會開始進入角色，「他走路體態完全是女生啊！」

她說自己也很喜歡《華燈初上》裡的百合的造型，之前自己很迷《鬼滅之刃》，也曾被說很像其中一個角色，至於是否刻意不笑？她說這角色的人設就是這樣，「當初導演找我時就說心如姐想找一個臭臉！但我不會很臭啊！自己覺得甜美！哈！可能大家對我的感覺都是這樣，當下反而覺得應該可以滿輕鬆演，用平常的樣子應該就可以埋單，只是要我一路臭臉臭到底真的有難度，招待客人時，還是會不自覺笑出來。」