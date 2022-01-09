陳妍安與陳玹宇不少對手戲。（三立提供）

陳妍安與陳玹宇不少對手戲。（三立提供）

陳妍安在台視、三立《一個屋簷下》演出陳文山第三任妻子周明芳，劇中甚至只比長子周孝安飾演的張有年大上2歲，是典型的都會幹練女性。沒演過後媽的她，覺得這次還挺新鮮，以前的人對後母印象都不太好，認為會虐待前妻的小孩，陳妍安相信現在社會中仍有一部分人會有這刻板印象，她笑說小時候常受到一些戲劇影響，覺得好像很多後媽就是這樣，但現在週遭朋友沒有聽到過，一些朋友再婚後，大多跟小孩相處滿好。

被問如遇到非常愛的男人，但對方有小孩該如何去面對？陳妍安說會把他們當作自己的小孩疼愛，因為她沒有結過婚，應該會用更多感同身受，先學習跟孩子從朋友般開始相處，其實就有點像戲裡面的明芳一樣，先尊重孩子的想法，讓孩子能夠接納新媽媽。這次在劇中與陳玹宇對戲，陳妍安笑說每次拍戲看到他飾演的有日對自己翻白眼說話，態度也很不禮貌，就會在心裡罵「這個死屁孩」，所以她體會當後媽心理素質要很強大，不然久了會被孩子搞到自己都不開心，甚至於可能會因為這樣而影響跟先生的感情，所以後媽跟繼女或是繼子之間的相處互動，真的是這是一個很大的學問，要靠智慧面對，要有高EQ的精神。

至於心目中後母最難為地方，陳妍安覺得就是溝通跟認同，如果要嫁到有小孩的家庭，就要先想到一個家庭裡面能不能跟這個這個先生的小孩，或者是家人能夠在做好溝通，然後新家人的接受度很重要，他們是不是不是真的能夠把你當成是親近的家人很重要。對於再婚的女性來說，她覺得蠻重要的一點是嫁到這個家庭，就算先生支持，可是他的小孩或是父母，都不是那麼認同，或接受度不是那麼高，未來在這家庭生活還是會辛苦的，多少還是會有些衝突，如果這個衝突一直存在，那這段婚姻可能就會走得不是那麼和諧。會比較辛苦。