龐建國墜樓身亡 國台辦：深感痛惜、深切哀悼

前海基會副祕書長、中國文化大學教授龐建國昨天（11日）清晨墜樓身亡，他生前留下12字遺言，「不公不義的台灣，我生不如死！」大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（12日）在例行新聞發布會中表示，大陸對此深感痛惜，並表達深切哀悼。朱鳳蓮也為兩岸打氣，認為大家沒有理由悲觀，應加強兩岸交流合作、深化融合發展，共創光明未來。

朱鳳蓮表示，昨天中午得知龐建國先生不幸去世，大陸方面深感痛惜，在此表達深切哀悼。龐先生堅持一個中國原則，致力於兩岸關係和平發展，積極推動兩岸交流合作，一直同「台獨」分裂勢力作鬥爭，令人欽佩。先生去世前，多次發文譴責民進黨當局執政下「不公不義的台灣」，用這樣一種悲壯的方式表達抗爭，值得廣大台灣同胞醒思。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（藍孝威攝）

本報記者追問，對於目前低迷的兩岸關係，龐建國教授選擇以死諫的方式，似乎也道出不少人的心聲，覺得兩岸關係，就好像走在一條看不見盡頭的隧道裡，長期處在漫漫黑夜裡，看不見一絲黎明的曙光。在新的一年，大家對兩岸關係，能夠有正面的期待嗎？

朱鳳蓮回答本報記者，龐建國先生以悲壯的方式表達對民進黨倒行逆施的抗爭，應該引起台灣民眾的醒思。

「台灣局勢由於民進黨的操弄處在一個暗黑時期，但兩岸關係的時與勢在主張發展兩岸關係與和平統一的力量一邊，沒有理由悲觀。」朱鳳蓮呼籲，只要兩岸同胞攜起手來，反對「台獨」，加強兩岸交流合作、深化融合發展，就一定能夠共創光明未來。

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