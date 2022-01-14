一向給人正直、陽光、 謙謙君子形象的龐建國教授， 在美國布朗大學取得博士學位後回台，先至台灣大學任教，後投入政壇分別擔任過台北市議員與立法委員。龐教授淡出政壇之後， 重返學界， 在文化大學潛心學術研究、作育英才 ，並投入海峽兩岸間的學術交流，經常與定芃在兩岸的議題論壇上比鄰而坐。

龐教授經常直言建議，條理清晰、 邏輯嚴謹、言之有物，是非分明、富正義感，長期在三民主義大同盟擔任理事，以宣揚三民主義為已任，期盼喚醒台灣朝野政黨及學界普遍性的漠視三民主義對台灣發展的卓越貢獻，因此積極參與兩岸議題和公共政策的研究與探討，並曾擔任台灣競爭力論壇理事長，時常發文針貶時事。

龐教授畢業於國立中興大學應用數學系，1980年自台灣大學三民主義研究所獲得碩士學位後，至國立中山大學中山學術研究所擔任講師，後考取國民黨中山獎學金，於1982年赴美國布朗大學社會學研究所攻讀博士學位，專攻國家發展比較研究，1987年取得博士學位。龐教授於2001年與相戀11年的電視主播邱秀珍結婚，兩人膝下無子但感情甜蜜。

在藍營裡頭，龐教授可以說是關注蔡英文「論文門」的第一人，多年前就呼籲監察院調查蔡英文的學位。龐教授也致力於兩岸關係和平發展，積極推動兩岸的交流合作，一直與台獨分裂勢力鬥爭，不畏強權的作風令人欽佩。

2020年7月1日，定芃接任三民主義大同盟理事長後，關心龐教授的身體健康狀況，龐教授表示身體狀況已經穩定，定芃即表示敦請龐教授以三民主義大同盟理事兼任推行委員會召集人，同時敦請周陽山教授及杜震華教授共同籌劃編撰《21世紀三民主義》一書之意，龐教授當場欣然同意相挺，之後陸續召開了幾次籌備會議，一共邀集10位著名學者，分門別類共撰寫15篇文章，因逢新冠病毒疫情期間，故第一版新書有所延遲完成，但仍於2021年10月22日三民主義大同盟40週年慶當日，同時舉辦《21世紀三民主義》新書發表會。

第二版新書方於2021年12月27日完成印製，次日發行上架銷售。元旦假期間，定芃尚與大同盟秘書長林忠山教授商討，今年要敦請龐教授等人再出版一本新書。不料，龐教授於1月11日04:34在大同盟的兩個群組裡同時發出「不公不義的台灣，我生不如死」之信息後不久跳樓身亡。三民主義大同盟因此痛失英才，同時也是中華民國與人民的重大損失，盟友們知悉後均感震驚、不捨與難過，《21世紀三民主義》第二版新書因而成為龐教授最後的遺作。

國民黨黨主席朱立倫對此深感痛心和不捨，對於他的諍言也表示有聽到並會記住。中廣董事長趙少康也說「不信正義喚不回，不容正義盡成灰」，他透過臉書表示龐教授深具學者個性，若不是絕望到極點不會做出這樣的決定。而前台北市長郝龍斌早年就熟識龐教授，當時龐是「反共愛國聯盟」最年輕的成員之一，對於國家及社會有很強烈的使命感。

一生潔身自愛、忠黨愛國的龐教授，面對台灣現今的紛亂和兩岸關係緊張的未來，台灣多數的民眾仍然沉浸在小確幸中， 混然不知台灣正處在關鍵命運的十字路口，誠如國父孫中山先生曾說過的「要喚醒民眾」，龐教授選擇了以最激烈的方式要喚起大家的覺醒。定芃深盼龐教授的犧牲能喚醒民眾，讓國人有足夠的勇氣與智慧，齊心協力扭轉中華民國的困境，建造一個和諧繁榮的公義社會，使台灣真正成為一個宜居宜業的寶島。（作者為三民主義大同盟理事長）

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