我在立陶宛設立「台灣代表處」引發兩岸外交爭端的風波還未平息，再傳出斯洛維尼亞和台灣洽談互設代表處的消息，大陸外交部對此反應強烈，恐將再引發兩岸新一輪的外交戰，中國大陸、歐盟、斯洛維尼亞與台灣都將捲入這次的角力中。

歐盟成員國斯洛維尼亞總理楊薩近期接受媒體訪問時透露，該國正與台灣洽談互設代表處，甚至嗆聲「北京對立陶宛荒謬的回應嚇不了我的國家」。我外交部表達高度歡迎。但大陸外交部發言人趙立堅卻直指，斯洛維尼亞領導人公然發表挑戰一個中國原則，支持「台獨」的危險言論，對此深感震驚，強烈反對。

台灣在無邦交的斯洛維尼亞設立代表處，只要不具官方地位，並不違背駐在國的「一中政策」，基本上不會產生問題。但在立陶宛設立「台灣代表處」的風波發生後，我新設代表處勢必會牽涉到敏感的名稱問題。在斯國新設的代表處是稱作「台北代表處」或是「台灣代表處」，結果將有天壤之別。

首先，對北京而言，立陶宛同意我設立「台灣代表處」後，大陸雖然強力制裁，但歐盟及美國力挺，外交戰迄今尚未結束，立陶宛也並未屈服。如果斯國再同意台灣設立「台灣代表處」，大陸對台的外交防線將潰堤，因此，北京必然將強力介入我在斯國設處的相關事宜。除了威脅斯國，也可能以政治經貿利益勸阻。

其次，立陶宛是歐盟成員國，受到中共打壓後，歐盟基於道義責任，為了維護團結形象，不得不支持立陶宛。但歐盟只是支持我在立陶宛設立代表處，卻刻意迴避名稱問題。尤其中國大陸已是歐盟第一大貿易夥伴，歐盟大國未必願意因此事與大陸展開全面抗爭。目前歐盟內部已出現不同聲音，認為立陶宛是麻煩製造者，應該自行解決問題。

歐盟27國外長14日針對如何應對中國對立陶宛的貿易制裁進行非正式會議，不過會議結果沒有提出實質措施。會後，歐盟外交與安全政策負責人波瑞爾表示，歐盟成員國「明確表達了對立陶宛的聲援，並討論了如何積極推動局勢緩和」，前一句是場面話。後一句才是真話，表示歐盟其實不願因為立陶宛問題而與中國全面決裂。由此觀之，歐盟很可能私下勸阻斯國同意我設立「台灣代表處」，以免火上澆油，使歐盟焦頭爛額。

對蔡政府而言，在立陶宛設立「台灣代表處」算是外交突破，不但具有台獨意涵，在國際間造成「一中一台」的印象，也一掃連斷8個邦交國的陰霾，並且成為大內宣的題材。但日前立陶宛總統公開承認同意以台灣名義設處是一項錯誤，且立陶宛國內多數民意也反對政府因此事與中共較勁，情勢有可能逆轉，蔡政府一方面要力保駐立陶宛台灣代表處，同時還要爭取在斯洛維尼亞同樣設立「台灣代表處」，兩面作戰，資源是否足夠，令人憂心。

本案最為弔詭之處在於斯國總理公然透露設處事宜。我在無邦交國家設立代表處，通常以機密案件辦理，在協商過程中盡量不對外透露風聲，以免遭北京干擾。斯國總理此時對外放話的作法頗不尋常，是否另有用意，值得推敲。最可能的情況就是斯國總理刻意放話測風向，觀察相關各方反應，試圖從中獲取最大的外交利益。蔡政府這回是不是還要散錢做「面子外交」，值得深思熟慮。

（作者為退休大使）