宋慧喬、張基龍主演韓劇《現正分手中》八大戲劇台熱播中，編劇帝璘日前接受專訪時，談到筆下的角色人選，指宋慧喬「演繹情感深度方面，讓人產生共鳴和同理心方面，我想不到還有比她更適合河英恩（劇中角色名）的演員了。」並形容張基龍是個面帶微笑、同時擁有少年與男人的面孔，能夠跨越這2種男人情感線的演員，「簡直就是在愛情面前誠實以對，為愛賭上一切的男主角尹在國！」

提到劇中最愛的一場戲，編劇帝璘選了第3集中的一段情節，尹在國雖然得知河英恩是曾經跟自己哥哥相愛的女人，但依然沒有停止對她的感情、並且獨自來到河英恩家，「宋慧喬和張基龍所表現出的真情和誠意非常的棒。」回想起劇中2位演員隔著一道門猶豫不定的心，以及當宋慧喬打開門對著張基龍說「我現在對你感到害怕」，表現出的深情，這場戲讓編劇重複看了很多遍，「我覺得只有宋慧喬和張基龍這兩位演員，才能詮釋得這麼好。」

在構思這部姊弟戀作品時，編劇直言男女主角每場情節安排都不輕鬆。她說，這部戲不僅僅是姊弟戀的年齡問題，還存在著「與哥哥的過去」的現實障礙，「之所以設定這些障礙，是因為就算面對困難，到底什麼是真愛？以及我們要如何去愛？這是我想要陳述的重點。」故事裡，對愛情坦誠的的尹在國與比起愛情更在意現實的河英恩，即便在愛情中坦誠、勇敢，有時也會發生衝突和碰撞，在愛情中學會成長，編劇認為這些過程就是劇中所要表達的對待愛情的方式，所以他時時刻心情都很緊張，不斷思考，真的很不簡單。