修杰楷（右）、六月新戲演夫妻。（粘耿豪攝）

隋棠重回小螢幕。（粘耿豪攝）

六月（右）、隋棠首次合作。（粘耿豪攝）

隋棠一出現就是鎂光燈焦點。（粘耿豪攝）

六月瘦身5公斤重回螢幕。（粘耿豪攝）

温昇豪（左起）、隋棠、六月、修杰楷。（粘耿豪攝）

温昇豪（左起）、隋棠、六月、修杰楷。（粘耿豪攝）

温昇豪、隋棠、六月、修杰楷今（8日）出席TVBS新戲《親愛壞蛋》記者會，和六月一樣都5年沒拍戲的隋棠，繼《犀利人妻》之後已是第5度和温昇豪合作，默契不在話下，笑稱這部新戲裡的夫妻感情是「回得去」。六月則分享，首次和隋棠在戲劇上合作，定裝時看到隋棠身材，她因此自我激勵，2周內從50公斤減到45公斤，「看到她比上健身房還有用」。

六月分享，靠著吃優質蛋白質、青菜，把澱粉放最後，不該吃的都不能吃，笑稱唯一沒有戒的就是酒，「當我每天這樣吃，隋棠和温昇豪開始什麼都吃，而且隋棠食量很大」，她也說想減肥的話，飲食7成、運動3成，隋棠當場稱讚六月減肥速度驚人，六月被問到老公李易對她瘦身怎麼看？「他已經默默找健身教練」。

温昇豪和隋棠2009年曾合拍黃子佼執導的網路電影《為愛發電》，當時他演個主管，隋棠演小秘書，後來他們也一起拍過《那一年的幸福時光》等戲劇。繼12年前的《犀利人妻》之後，温昇豪說「她（隋棠）現在更成熟了」，2人這次在片場也常交流爸媽經。他新戲角色「莊俊傑」是個文學作家，常利用謊言換取家庭和諧，温昇豪說「我把這角色演得比較隨性，就是『黑白演』，他們比較端著演」。

4 位演員都是人母人父，已是3寶媽的隋棠說「拍戲時，小孩每天會跟我助理對通告，問媽媽幾點要回家」，她放飯時透過手機忙看家裡的監視器，六月和修杰楷靠視訊和小孩說說話。六月爆料，她和修杰楷拍戲期間，最開心的是曾離家到苗栗豪宅場景住4天3夜不用帶小孩，隋棠也說「工作人員會跟我說修杰楷有多開心，一直心花怒放，覺得世界很美好」。

修杰楷笑回，「心情和環境有很大關係」，他提到老婆賈靜雯還沒去探班，因為場景都比較遠。他這次角色是電視節目主持人兼製作人，戲裡和六月的感情名存實亡，戲外他家庭生活幸福，主持人問修杰楷，當初賈靜雯為電影《瀑布》角色曾住在外1個月，這次他演這角色，賈靜雯怎麼說？修回：「她只有問我怎麼還不回家。」他的角色將被安排和小三「車震」，和以往螢幕上正派形象差很大，「畢竟我才38歲，以前比較沒機會演到有出軌或有小三的角色」。

六月在新戲角色是貴婦團之首，每次出場都跟著5、6個貴婦，她笑說「每個人都覺得自己在演古裝戲」，人物個性好強不服輸，她坦言人設有一半很符合自己的本性。和六月第一次合作拍戲的隋棠透露，「我戲裡常被六月罵到走心，她像機關槍一直罵，她拍戲前一直在看手機，還以為她很不專業，結果她都在找罵人不帶髒字的話，她超會罵人的」，主持人黃子佼在旁開玩笑：「朱芯儀（《犀利人妻》演小三）是她（六月）的顧問。」

六月說，罵人其實很累，劇本中沒寫得那麼詳細，所以她必須和導演一起發揮；她說相隔5年再接戲是受了賈靜雯影響，覺得自己以可以兼顧家庭和事業，「我可能太高估我自己」，開拍後，她發現回到家之後，小孩喊10次媽媽，她就會沒耐性的說「又怎麼了」，小孩不喊爸爸？她直回「爸爸是什麼」，讓大夥笑翻，她也說想懷孕再生第3胎，但時間比較難控制，笑回「還是要看『精主』的意願」。