視后天心25年前以偶像歌手出道，近年將事業重心放在戲劇上，2011年憑《我的完美男人》的「沈若薇」一角奪下金鐘獎最佳女主角，以全方位藝人發展至今備受肯定。天心今(13)日打扮華麗出席活動，與律政職人劇《最佳利益》中的「前夫」温昇豪同框，隨後她也在個人IG放上兩人「黏TT」的親密合照，「夫妻」兩人穿著同款金色禮服合體，被網友誇真似一對「神仙眷侶」。

律政職人劇《最佳利益》夫妻檔温昇豪、天心今(13)日合體出席活動，天心隨後在個人IG分享了兩人合照與個人獨照，在個人全身獨照中她秀出金色禮服，胸前平口設計完美包覆她的好身材，腰身及三圍的窈窕曲線也一覽無遺，在拖地長裙的下襬開岔部位，天心將左膝微微頂出創造姿態質感，中分瀏海及長捲髮令她呈現《華燈初上》的風情；網友見了只能讚嘆：「女神好美」、「想起八號當舖的旗袍呢」、「代言人選的非常好，太適合了，很美」、「確定要這麼漂亮嗎？愛了愛了」。

而在另一張同框合照中，天心與《最佳利益》中的「前夫」温昇豪合體，溫昇豪穿著黑色寬領金色外套，並將左手輕輕摟在天心的腰際，兩人之間「黏TT」零距離；天心寫道：「傳說中司法界的神雕俠侶長這樣」，網友也爆讚：「男的帥女的美」、「我把昇豪看成朝偉了」、「真像一對神仙眷侶」，照片不到5小時便吸4千多讚。

當然，天心現實生活中已有如意郎君，而且她過兩天就要飛往首爾與老公團聚，她因此開心地說：「事隔331天，終於可以再碰觸他！」雖然將近一年沒見到面，但她甜笑說「感情好得不得了」，還自曝甜蜜私事放閃：「昨天工作很晚，回去之後打給他，他半夢半醒說在睡覺明天一早要拍，我就讓他休息，自己先去梳洗，沒想到突然聽到噗～噗～那種熟睡時會發出的微打鼾聲，接著還聽到他睡夢中喃喃地說『I LOVE YOU』，天阿，呢喃的戲我會演了！」聽得一旁的温昇豪也做出噁心狀，誇張狂喊：「我不會演！我自嘆不如！」閃度爆表。

天心近年多將心思放在戲劇上，演出《我的完美男人》、《親愛的，我愛上別人了》、《一把青》、《最佳利益》、《俗女養成記2》等，都叫好叫座，新戲《最佳利益2-決戰利益》則將於2022年夏天推出。感情上天心2016年告別黃金單身女，甜嫁南韓攝影師金榮敏，4年來夫妻感情始終甜蜜，羨煞不少人。

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