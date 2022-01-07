伊林娛樂旗下與Up直播合作，温昇豪、蔡淑臻、李懿、成語蕎、王品澔等伊林名模今（7日）齊聚舞台，大夥分享近況外，還預告將開設直播節目《明星碎碎念》，透過藝人訪談直播互動節目，觀眾可於直播時留言許願，每集除了有辛辣的快問快答外，更會祭出藝人大挑戰橋段，令人期待。

蔡淑臻毫無直播經驗，坦言目前還沒想到個人直播內容，只準備先當一次的來賓。會怕直播時被問到什麼樣的問題嗎？她說：「我倒還好也，就笑笑不答。」不過，她多少擔心未來直播時沒觀眾收看，昨臨時想到好題材，就是可直播拍戲後台衝人氣，帶領粉絲一窺劇組私下模樣，「但可能會被製作單位討厭，想說這個演員怎麼這麼不專心」。

至於服裝上會走性感風吸引觀眾收看嗎？她笑稱：「這應該已經不是我的主項了。」而一旁的成語蕎則大方表示未來直播時，服裝會小小性感，「不是為了露而露，但一定要好看」。她曾帶愛貓開IG直播，和許多愛貓人士同樂，讓她覺得蠻好的。

蔡淑臻也聊起現在很流行直播帶貨，每次聽到廠商朋友說直播主賣了多少產品，業績很好，反觀去年因疫情關係自己工作量減少，對於直播帶貨似乎也有點動心，直言「應該要好好的規劃一下」，目前雖然還沒這類計畫，但可藉由直播來試水溫。

年僅22歲的王品澔日前加入《全明星運動會3》，相較之下比較常直播，因為周日《全明星3》播完藍隊都會開直播與粉絲互動，「因為我們會一起看首播，結束之後全部隊員會再聊這一次比賽完的心得，然後再跟粉絲互動一下」，雖然他有比較習慣直播，但笑稱也是怕詞窮，一旁的李懿教他「就笑就好了啊」。