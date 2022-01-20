動物捕食的技能並非與生俱來，需靠後天模仿與學習。肯亞馬賽馬拉國家保護區一隻母獵豹抓了一隻小瞪羚，做為幼崽練習捕捉獵物的對象，豈料牠們還不懂得如何獵殺，先是手足無措的看著小瞪羚，之後還圍到牠身邊，由於不知如何啃咬獵物，乍看之下宛如在取暖，最終瞪羚被狒狒搶走。

獵豹寶寶不知道如何吃瞪玲，期間不斷逗弄獵物，甚至還圍在對方的身邊，形成非常有趣的畫面。(影片來源/YouTube/SWNS)

根據《每日郵報》報導，馬賽馬拉國家保護區（Maasai Mara）員工戴爾（Laura Dyer）近日巡視園區時，意外發現一幕有趣的畫面，當時一隻母獵豹捕捉到一隻小瞪羚，但當下並沒有馬上吃掉牠，而是交給3隻6個月大左右的小獵豹，練習捕殺獵物的技巧。

獵豹寶寶先是圍住小瞪羚，儘管獵物多次逃跑，但最終都被小獵豹追回來，但由於牠們不知道如何吃，因此一時無從下手，其中一隻試圖咬住小瞪羚的脖子，但卻一直失敗，擔心小瞪羚逃跑，因此圍在牠身邊又舔又磨蹭，彷彿在互相取暖一樣，小瞪羚最終似乎也放棄逃跑，坐在原地休息。

戴爾提到，「這3隻獵豹寶寶還不到6個月大，牠們的媽媽抓住瞪羚幼崽，就是要孩子學習如何捕獵，這也是牠們第一次狩獵，自然也就不知道該怎麼殺獵物」，母獵豹全程待在一旁觀察，時間長達40分鐘，直到一隻雄性狒狒看到此狀況後，牠趁機叼走小瞪羚，戴爾直呼這狀況非常少見。