有網友今天貼文指出，農委會以考核分數來「委請」幫忙行銷，對此，農糧署署長胡忠一今天出席「釋事如意 福虎生豐－好釋嘉(迦)年華記者會」，會後接受媒體詢問時表示，這個人是想被告嗎？人民有表達言論的權利，但不能亂講，已經嚴重扭曲事實，農委會不是公司或公家機構的主管機關，如何強迫呢？農委會只能懇求、拜託他們認購，農委會沒有任何權利能夠控制，這個人不知道是不是共匪滲透進來的，台灣沒有這種人。

據農產品批發市場交易行情站統計，今年1月中旬至今送至台北市拍賣市場的交易量已較去年成長2.7倍，價格也下滑至每公斤62.7元，相較過去外銷至大陸的每公斤80元價格已有落差。

胡忠一表示，今年鳳梨釋迦的產量高峰約略在過年前產量達到最大，但受惠於過年的送禮需求，價格並沒有下跌的趨勢；至於是否會排擠其他送禮水果如柑橘、蜜棗等？他說，去年8月時豪雨成災，導致如柑橘、蜜棗都減產2成至3成，不擔心影響價格。

胡忠一強調，雖然過去鳳梨釋迦外銷每公斤約80元，以今天台北市場批發價約每公折67.2元，但主要是因為出口的量下降很多；他說，台灣的農民太好騙了，養套殺套住了讓你措手不及，好在我們行政效率高協助稱住價格，否則恐怕崩盤崩至20元、30元以下。

至於減產計畫何時討論？胡忠一說，將在今年4月討論產業結構的調整或大目釋迦的嫁接等。