獵豹以驚人的奔跑速度聞名，最高時速可超過110公里，是世界上跑得最快的動物，牠們總能靠著天生的優勢成功捕捉獵物。然而前陣子有人在南非國家公園中看到有趣一幕，一隻獵豹正在追捕胡狼，雙方卻不斷繞著一棵樹叢轉圈圈，讓大家都忍不住猜測，這隻獵豹很可能是被胡狼給耍了。

嚮導和遊客在克魯格國家公園目擊獵豹追捕胡狼的過程。(影片來源/YouTube)

32歲的保羅（Mario Paul）在克魯格國家公園（Kruger National Park）擔任野生動物嚮導，去年（2021）年底他帶團在國家公園內旅遊，路途中他們無意間看見一幕逗趣的畫面，一隻獵豹正賣命奔跑，試圖追捕一隻胡狼，雙方卻不斷繞著一棵樹叢轉圈圈，保羅表示獵豹和胡狼勢均力敵，分不出勝負，但胡狼似乎更有餘裕，繞圈圈的樣子就像是在逗獵豹玩一樣。

從畫面中可以看到，雙方僵持約半分鐘左右，胡狼就趁機脫離原本的「圈圈軌道」，朝遠處逃跑，獵豹雖然很快就反應過來並追了上去，但仍讓獵物從眼前溜走，牠似乎對於這種結局感到震驚不已，呆愣地站在原地好一會兒，才終於以「一步三回頭」的遺憾心情離開，所幸下秒又有一隻獵物自投羅網，往獵豹的方向跑過來，讓牠很快就振作起來，全身心投入下一場獵捕行動中。

影片曝光後不少網友都忍不住笑了出來，紛紛留言：「這是野生動物版的旋轉木馬」、「獵豹肯定繞到頭暈了哈哈」、「卡通果然不會騙人！」、「愛的魔力轉圈圈？」、「獵豹居然也有被獵物耍得團團轉的一天」、「獵豹最後的表情真的是滿頭問號哈哈哈」。