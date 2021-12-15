莊福文化教育基金會繼今年6月完成台灣史上最大瀕危動物輸出，讓犀牛艾瑪赴日促進血源豐富化，促成台日國際動物外交後，為持續深耕本土野生動物保育工作，今（15）日由基金會董事長賴振融與金門縣長楊鎮浯簽署合作契約，攜手啟動金門縣野生動物保育教育及野生動物醫療救援合作，連結產官學研社之目標，共同打造金門在地保育平台，為聯合國SDG指標：陸域生態努力。

莊福文化教育基金會結合六福旅遊集團企業力量，針對野生動物救傷、教育推廣、經驗技術交流等各大面向開創合作新局，以此做為起點，聯手展開多元合作模式。

莊福文化教育基金會董事長 賴振融表示，先前曾蒞金門拜會縣長，了解到金門的保育研究、環境教育推廣有賴台灣相關單位更多的支援及協助，而莊福文教基金會附設動物園（六福村野生動物園）擁有70多種類，計上千隻的野生動物，繁育瀕危動物犀牛更是亞洲指標，今年更正式成立犀牛繁育研究基地與國際合作接軌，動物園內並設有長期接受新竹縣政府委託的野生動物救傷中心六福村站，累積相當豐富的野生動物救傷及醫療經驗，除了成立保育研究基地，將資源回饋社會，更能補足離島專業資源缺乏之困境，希望透過本次合作強化雙方交流與夥伴關係，共創雙贏。

楊鎮浯縣長則表示，金門保有野生動物所需之豐富獨特生態資源，諸如瀕臨絕種的歐亞水獺、金龜等，目前也僅存於金門，且近年積極針對生物特性設置生態廊道，及執行野生動物救傷等業務，然因受限於離島地區，相關專業人力、醫療器材及欄舍使用空間等資源相對缺乏，在緊急救援處理上，仍需仰賴像莊福文化教育基金會與六福村這樣的專業團隊支援及協助。

未來莊福文化教育基金會將以豐富的動物照養、救傷經驗為基礎，持續與各界產官學研社夥伴交流，期許提升本土瀕危及野生動物救援醫療資源及成效，同時規劃環境教育推廣計畫，連結在地生態資源，期待為金門在地物種永續繁衍盡心，成為守護台灣動物的最前線。