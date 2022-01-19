歲末年關之際，上班族最期待莫過於年終獎金的發放，甚至相傳長榮海運的年終獎金平均高達40個月，羨煞眾人，而有男網友在臉書上貼出薪資單，大嘆年終實在好少，文章曝光後，不少網友見金額紛紛傻眼，直呼原PO的年終有1個月就該知足。

一名男網友在網上吐苦水，對於領到1個月年終感到不滿意。（示意圖／Shutterstock）

這名男網友在臉書社團《爆怨2公社》曬出一張薪資單，感嘆今年公司發的年終好少，求問網友「該離職嗎？」實際上檢視原PO發出的薪資明細，1月的月薪有5萬4971元，而下方年終獎金欄位則有5萬8793元，計算之下可發現，原PO領了約1.06個月的年終。

文章曝光在網路上掀起熱烈討論，截至發稿時間留言區已湧現至少2300則回覆，不少網友一致表示1個月的年終已經是很好的待遇，「趕快離職吧，公司不缺你一個後面很多人在排隊，人心不足，悲哀」、「給1個月不錯啊，不然離職乖」、「一個月還嫌少」、「我都沒你一半……」、「快離職讓別人去做啊」。

根據1111人力銀行去年12月公布的調查顯示，有76.3%受訪企業表示今年會發放年終獎金，但相比去年的86.0%下滑約10%，而平均發放的基期僅1.13個月，創下11年來新低。