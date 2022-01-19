忘拉手剎車貨櫃車滑行 駕駛「肉身擋車」遭夾擊痛苦倒地（取自臉書「記者爆料網」）

焦急時刻亂了方寸，異想天開徒手擋車！桃園1名貨櫃車司機日前臨停路邊、沒拉手剎車，貨櫃車因此在斜坡滑行一段距離準備撞上前方貨櫃車，該司機發現後竟跑到2車中間欲「肉身擋車」，下秒就遭2車夾擊，他掙脫後痛得倒在地上，驚悚影片全曝光。

臉書「記者爆料網」日前曝光1段影片，桃園市觀音區1處工廠旁停著數輛貨櫃車，其中位在中間的貨櫃車疑似因臨時停車，駕駛僅打了閃黃燈後就下車離開，根本忘記拉手剎車，造成貨櫃車在斜坡地開始向下滑行，而滑行一段距離準備撞上前方貨櫃車車尾時，位在後方的駕駛突然出現試圖阻止，卻出現驚悚的1幕。

貨櫃車司機臨停路邊、沒拉手剎車，貨櫃車因此在斜坡滑行一段距離準備撞上前方貨櫃車，該司機發現後竟跑到2車中間欲「肉身擋車」，下秒就遭2車夾擊。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

影片中該名男駕駛從貨櫃車中間跑出來，試圖阻止撞向前車，但卻異想天開跑到「2車中間」欲擋住貨櫃車，隨即遭到2車夾擊，雖然夾擊過程僅1至2秒，但滑行力道加上貨櫃車本身重量，讓駕駛掙脫後擋在地上，臉朝下看似相當痛苦。

其他網友看到影片紛紛嚇壞，留言「把自己當作北港6尺4作表演」、「要卡住輪子」、「他是不是想拼明年40個月年終」、「好在還活著，他下次不會了」、「結果呢？希望沒有什麼大礙，都是辛苦人，看得出來他當時的著急」、「人都在工作台了，直接把風管拆掉就煞住了，根本不用冒這個險」。