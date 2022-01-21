35歲蔡姓女子今（21日）中午12時許，駕車行經新北市三重區新北大道一段，與39歲賴姓男子駕駛的汽車發生擦撞。（翻攝畫面）

35歲蔡姓女子今（21日）中午12時許，駕車行經新北市三重區新北大道一段，與39歲賴姓男子駕駛的汽車發生擦撞。（翻攝畫面）

35歲蔡姓女子今（21日）中午12時許，駕車行經新北市三重區新北大道一段，與39歲賴姓男子駕駛的汽車發生擦撞，賴男的汽車當場側翻，一度受困車內，所幸救出後僅輕傷並無生命危險，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，蔡女駕車行經三重區新北大道一段、往重新路方向，賴男為對向車道，駕車要左轉往中華路，兩車不慎發生擦撞，賴男的汽車當場側翻，警消獲報到場，所幸賴男救出後僅輕傷並無生命危險，兩名駕駛酒測值為零，警方已調閱周圍監視器，進一步釐清車禍原因。