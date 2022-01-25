汽車行駛在懸崖上，若想掉頭大多會選擇開到較寬闊的道路，但有駕駛竟直接將汽車打橫。日前網路出現一段極限挑戰的影片，只見一輛汽車在懸崖邊U型轉彎，車尾甚至還露在懸崖外，讓人看了膽戰心驚。

駕駛專家在懸崖邊掉頭，過程讓人看了直發抖。(影片來源/YouTube/DrivingSkill)

根據《每日郵報》報導，YouTube頻道「DrivingSkill」分享一段影片，一名駕駛專家開藍色多功能休旅車，行駛於山區的窄路，還進行U型轉彎挑戰，當時駕駛先是在懸崖邊打橫車輛，試圖改變行進方向，車尾幾乎都在懸崖外，一度有一顆輪子懸空。

駕駛專家在未碰到「崖壁」的狀況下，成功將車輛掉頭，全程只花了1分半鐘，但卻讓人忍不住捏了一把冷汗，影片短短1個月就突破2500萬觀看次數。不少人大讚專家的車技，但多數人認為風險太大，「前面明明有更寬的路可以轉彎，為何一定要選在懸崖邊」、「根本就是為了流量，故意在懸崖邊掉頭，這種行為難以接受」。

不過車若開到懸崖邊，車技若不夠好，基本是小命難保，大陸山西長治市平順縣的掛壁公路沿山壁而建，因此外側就是陡峭懸崖，開車時要格外小心，一名大貨車駕駛因誤信導航而開進懸崖小路，最終車頭還穿出防護欄，導致車身懸掛在懸崖上3天，所幸有其他駕駛經過，趕緊報警求助，貨車駕駛才逃過一劫。