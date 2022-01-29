國1楠梓段8車連撞轎車頭全毀 2駕駛送醫南下全線封閉中

國道1號南下360.3公里處今（29）下午3點許發生3大車5小車連環撞意外，包括大客車、大貨車、拖板車和小客車等撞在一起，目前預計共10車受波及，2名駕駛受傷送醫，該路段目前全線封閉、後方車流阻塞，詳細情況和原因待釐清。

國道1號南下360.3公里處今（29）下午3點許發生3大車5小車連環撞意外，包括大客車、大貨車、拖板車和小客車等撞在一起，目前預計共10車受波及。（翻攝自記者爆料網）

春節連假第一天，國道1號南下360.3處楠梓路段，29日下午近3時30分時發生一起重大車禍事故，現場約3大車、5小車發生追撞，還有多輛車遭波及，已知有2人受傷送醫，其中1人傷勢較嚴重，目前全線封閉中，詳細情形將由警方稍後說明。