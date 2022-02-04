春節期間外埔忘憂谷進入翻土耕作狀態，當地農家開著耕耘機翻攪稻田，讓土地更鬆軟以利插秧。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

外埔忘憂谷一覽無遺的水田，在藍天白雲映照下變化多端。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

忘憂谷自行車道全長12.6公里，春節期間人潮相對較少，最適悠閒探訪田野風光。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

水流東桐花步道的高鐵觀景台，對照時刻表可近距離觀看列車呼嘯而過。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

水流東桐花步道全長2.4公里，也適合散步或騎單車。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

麗寶樂園後方落羽松大道綿延1.6公里長，近千株落羽松佇立，彷彿置身北歐森林。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

春節連假熱門景點人擠人，台中外埔忘憂谷一片淨土視野寬闊，適合單車騎遊。忘憂谷自行車道全長12.6公里，包括長2公里、視野較高的堤頂自行車道，以及長5.6公里通往花博外埔園區與麗寶樂園的六分路支線，或就近探訪私房景點水流東桐花步道及麗寶落羽松秘境。

春節期間外埔忘憂谷進入翻土耕作狀態，當地農家開著耕耘機翻攪稻田，讓土地更鬆軟以利插秧。閃電狀的鄉間小路蜿蜒於一片片水田之間，隨著時間更迭，一覽無遺的水田在藍天白雲或夕陽餘暉的映照下變化多端，宛如大自然獨有的夢幻畫布，美得令人讚嘆。

外埔忘憂谷視野寬闊，不需人擠人就可以欣賞到遼闊的田園景緻，任何時刻造訪都讓人感到舒心愜意。台中市觀旅局推薦，無論是步行或單車騎遊都有一種悠然自得的閒情，春節期間人潮相對較少，最適悠閒探訪田野風光。

觀旅局補充，距離忘憂谷附近不遠的水流東桐花步道，全長2.4公里，也適合散步或騎單車，沿途經過葡萄園、番茄園；若對鐵道有興趣，可朝聖距離高鐵全線最近的觀景台，對照時刻表能拍攝到呼嘯而過的高鐵列車。

觀旅局建議，途中可造訪水流東休閒農業區參觀知名酒莊，當地的特色農產品如火龍果麵、紅酒麵等，自用送禮兩相宜。旅程的最後，順遊台中麗寶樂園後方綿延1.6公里長的落羽松大道，近千株落羽松佇立，搭配天空之夢摩天輪，形成絕美風景，彷彿置身北歐森林。