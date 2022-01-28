環東大道逆撞騎士墜高架慘死 女駕駛案發前市區全逆向開車曝光!(陳鴻偉翻攝)

41歲伍姓女子25日深夜11時許在北市環東大道疑似誤解導航指引，竟逆向行駛了600多公尺，將迎面而來撞上黃牌重機及休旅車，導致22歲劉姓騎士被撞飛墜落到10層樓高的地面慘死，伍女供稱是因誤信導航肇事，但有網友爆料，案發2小時前，她就在總統府旁博愛路逆向行車，警方公布監視器證實，伍女一路逆向並未行駛，其他車輛不斷按喇叭警告，伍女駕仍不為所動繼續逆行，一路險象環生，中正一分局將依法進行裁罰。

北市中正一警分局表示，警方確實接到網友檢舉，立即調閱25日晚間7時許博愛路影像，發現伍女從漢口街就一路逆向，左轉進博愛路後，仍繼續北往南逆行直行，直到永綏街才迴轉。警方聲明，將針對逆向違規行為開單告發。

伍女在25日肇事後宣稱是導航錯誤，但行車紀錄器昨曝光，許多網友直呼「太離譜了」，表示導航怎麼會叫人跨越雙黃線，是伍女的理解力有問題，且她逆向行駛那麼長的距離還繼續開，實在是害死人。

警方研判，當時導航可能是叫伍女在原車道繼續靠左行駛，她卻誤解成切到對向車道而釀禍。

警方調查，家住宜蘭的伍女，前天開車載姪女、兒子到台北遊玩，晚間近11時駕車沿環東大道往東方向要回宜蘭，因對路況不熟，竟橫跨左方來車車道及雙黃線，從防撞導桿缺口處切到對向車道，在高架橋上逆向行駛600多公尺，先撞上劉男騎乘的大型重機，再撞上高男駕駛的休旅車，伍女的車子才停下，警方到場確認3人都無酒駕。

在南港餐廳工作的劉男，發生意外前20分鐘，才傳訊息給女友說「下班了！要回家了」，不料，竟迎面撞上逆向車輛，劉男整個人飛出環東大道，墜落到10層樓高的平面道路，當場全身變形失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治，父親及女友接獲噩耗哀痛欲絕。

伍女肇事後異常冷靜，員警認為她可能也被嚇傻了，伍女說，現場車道數太多，她是聽從導航的指引，往左側匝道進入對向高架時，才看到地面上的箭頭標線指向反向，發現自己逆向行駛，但因擔心迴轉危險，所以才繼續慢慢開，對發生重大意外，深感自責與懊悔不已。

警方提醒，民眾不能太過依賴導航，卻忽視交通標誌、標線及號誌，若發現開錯路或逆向行駛，應立即將車緩慢開到路邊停放，打開雙黃燈、放置警示牌警示，並報警請員警到場協助處理。