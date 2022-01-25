貨車行經石碇服務區疑車速過快翻覆 駕駛命危送醫搶救

一輛貨車今（25日）下午1時許行經新北市石碇區文山路一段、石碇服務區前方，疑因下坡路段車速過快翻覆，貨車車體及貨物壓到對向另一輛汽車，貨車駕駛受困車內，警消獲報到場救援，利用破壞器材將貨車駕駛救出，但他已無生命跡象，送醫急救，詳細車禍原因待進一步釐清。