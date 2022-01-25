貨車行經石碇疑車速過快翻覆 駕駛命危送醫搶救 14:152022/01/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛貨車今（25日）下午1時許行經新北市石碇區文山路一段、石碇服務區前方，疑因下坡路段車速過快翻覆。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨車行經石碇服務區疑車速過快翻覆 駕駛命危送醫搶救 訂閱影音： 中時新聞網 一輛貨車今（25日）下午1時許行經新北市石碇區文山路一段、石碇服務區前方，疑因下坡路段車速過快翻覆，貨車車體及貨物壓到對向另一輛汽車，貨車駕駛受困車內，警消獲報到場救援，利用破壞器材將貨車駕駛救出，但他已無生命跡象，送醫急救，詳細車禍原因待進一步釐清。 台二線貢寮段貨櫃車翻覆海岸 「18輪胎朝天」成廢鐵 駕駛獲救 花東縱谷龍過脈路段2貨車對撞 檳榔掉滿地2人送醫 #貨車 #翻覆 #車速過快 #駕駛 #命危送醫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑變換車道遭後方小貨車追撞 駕駛爆氣下車持美工刀理論 12:272022/01/22 社會 新北三重2車擦撞 1車側翻躺路中駕駛輕傷送醫 14:142022/01/21 社會 賤招停免錢車位 駕駛「駛入一半」民眾狂學 員工勸說挨罵 21:342022/01/23 社會 從廚師換跑道開公車 陳禹熙獲愛心服務獎 12:362022/01/24 寶島 高雄港70號碼頭貨櫃車撞貨櫃車 1駕駛慘遭夾斃 14:352022/01/20 社會 國1田尾段3大貨車連環撞 駕駛慘夾車內車流嚴重回堵 12:112022/01/21 社會 大貨車不讓道對罵女騎士 她失控嘶吼連飆一整串髒話離開 16:152022/01/24 社會 阿諾爆釀嚴重車禍 休旅車正面壓爛對向小轎車致駕駛重傷 13:072022/01/22 娛樂 台17線5車連環大追撞 休旅車被砂石車和大貨車夾成肉餅 16:582022/01/23 社會 國道驚魂畫面曝 曳引車整組輪胎噴飛國道脫落 後車驚呼「嚇死人」 10:332022/01/21 社會 小黃司機疑不熟路況「換乘客開」 高速撞水泥柱翻車1死 09:412022/01/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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