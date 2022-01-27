桃園市雷姓男子酒駕自撞，酒精濃度高達1.42毫克。（翻攝照片）

桃園市24歲雷姓男子26日喝酒後駕車，車輛在桃園區春日路及民光東路口，有自小客失控衝入路旁草地中翻覆，車輛嚴重毀損。人還掛在車外，員警酒測後發現已經到1.42毫克泥醉狀態，緊急送醫後，依公危送辦。

警方表示，26日凌晨3時30分許，桃園警察分局青溪派出所接獲民眾報案．指稱春日路及民光東路口，有自小客失控衝入路旁草地中翻覆，車輛嚴重毀損。

員警立即趕抵現場進行救援，並通報消防人員到場協助，員警初步勘查翻覆車輛內沒有駕駛蹤影，懷疑是否車輛翻滾時遭拋飛，即刻分組擴大搜尋，在車旁搜索的員警卻聽到車旁有打呼聲，經查看發現駕駛雷姓男子下半身在車內上半身探出車外，趴在草地上睡著了，員警將其叫醒，他滿身酒氣表示，因為打瞌睡衝撞人行道後翻覆到草地裏，之後就睡著了，經初步檢視，雷男身上有多處外傷，警消將其送往醫院治療，目前狀況穩定，無生命危險，經抽血檢測，換算酒測值竟高達1.42毫克，全案依法偵處後，依照公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

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