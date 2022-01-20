一名26歲的蔣姓男子因為開車沒繫安全帶遭警方攔查，就在查證他身分時，車上飄出濃濃毒品味，即使警方給他機會要他自己承認，但他還是裝傻否認有毒品，經搜索後果真在車上發現愷他命及毒咖啡包，他啞口無言只好承認是自己所有，訊後被依法送辦。

前鎮警分局快打警力13日深夜2時許，在二聖一路發現有一自小客車駕駛未繫安全帶予以攔停檢查，警方查證身分時，聞到車內濃濃k煙味，隨即質問26歲蔣姓駕駛：「有沒有問到味道？」，蔣男還裝傻回應：「什麼味道？」，矢口否認自己有吸毒。

經索後果然於車內發現12包第三級毒品愷他命，7包第二級毒品MDMA咖啡包，總重達60克，警方說「給你一次機會，要不要配合，這誰的」，他這才小聲地承認說：「我的」，全案訊後依《毒品危害防制條例》移送高雄地方檢察署偵辦，並全力向上溯源追查毒品來源。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！