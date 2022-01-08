路上都有個特殊造型的「紅色路標」，上有以六角形框住的蛇行的圖案，讓用路人每每經過都十分好奇到底用意為何？好奇聲浪過大，也引出新竹縣府交通旅遊處出面說明它的用途，想不到竟然與網友猜測的大相逕庭！

一名網友日前在臉書社團《新竹大小事》發文詢問，每每經過新竹台三線時，沿路皆會看到一個紅色標誌，圖中一個六角形，裡面有個類似蛇行的圖案，因此PO文「有人知道這桿上的標誌代表什麼意思嗎？」希望有知情的鄉親前來解答他的疑惑。

網友發文詢問正解，想不到網友解答超爆笑 (圖/截自臉書)

貼文一出後，不少網友的解答都令人捧腹大笑，紛紛表示：「感覺像地板很滑」、「應該是到這耳朵要聽一下……」、「被電到會歪一邊」、「明明就是注意三寶」、「小心隕石」、「地上有根毛，請小心」但大多數網友皆認為，應是「當心蛇出沒」的標誌，留言表示：「有蛇會飛」、「此路段蛇多」、「前面是六角大廈，裡面有蛇」、「六邊形內有大蛇！」、「蛇出沒，請小心駕駛」、「小心有蛇！」

網友留言令人捧腹大笑 (圖/截自臉書)

對此，縣府交通旅遊處也出面解答網友疑惑，表示這是客委會委外著名設計大師蕭青陽所設計的「浪漫台3線」的主視覺LOGO，台3線浪漫大道是復興客庄的重要計畫，主要用來行銷觀光景點，在沿線5鄉鎮峨眉鄉、北埔鄉、竹東鎮、橫山鄉、關西鎮的23處路口重要節點，都有建置台3線LOGO。

原來是「浪漫台三線」的主視覺 (圖/縣府交旅處提供)

而主視覺LOGO用行雲流水的一筆畫勾勒出省道編號「3」的意象，象徵出發、旅行、夢想、回家的路，形體以傳統東方六角龜殼，長壽綿延為路牌形體為概念，浪漫線條台三線由南至北破格而出，代表夢想不受拘束、無限衍生的想像，背景的「紅色」是對客家族群而言象徵美好生活的憧憬和祝福。