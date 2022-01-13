22歲董姓男子4日晚間與友人前往KTV歡唱，不料疑似因走錯包廂，與包廂內陳姓男子及其友人發生衝突，其中陳姓男子更仗著酒意掏出彈簧刀刺向董男。警方接獲該KTV店家報案，趕抵現場後將董男送醫，但最後仍傷重不治。警方於6小時後將逃逸的陳姓等6名犯嫌拘提到案，訊後依刑法共同殺人、聚眾鬥毆及藏匿人犯等罪嫌移送新竹地檢署。

新竹市一分局北門派出所4晚間7時許接獲KTV報案，稱店內3樓有人打架。根據警方調查，當時董姓男子不明原因誤入他人包廂，遭到陳姓、黃姓、葉姓以及另一名陳姓男子等人毆打，其中陳男持刀刺向被害人董男，眾人並於行兇後鳥獸散逃離現場。被害人董男當場受傷倒地，由消防隊送往國軍新竹醫院急救。

第一分局立刻成立專案小組，報請檢察官馮品捷指揮偵辦，全力追緝犯嫌，於6小時內將逃逸的陳姓、黃姓、葉姓、陳姓、余姓及藏匿人犯王姓男子共6人查緝到案，全案依刑法第271條共同殺人罪、第150條持凶器聚眾鬥毆罪嫌及第164條第1項之藏匿人犯等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

陳男等5人涉犯殺人犯罪嫌重大，且顯有逃亡、滅證之虞，警方建請檢察官向法院聲請羈押，經新竹地院法官於6日1時裁定陳男、黃男准予羈押。遭刺的董男送醫急救後，仍因傷重不治。

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