北市許姓毒蟲結識在診所上班的女子，佯稱吸食後會覺得很放鬆，強逼女子吸食安非他命，並自稱在兩岸擁有豪宅，向女子借108萬投資，得知女子有了警覺，竟稱「反正我已經卡一條殺人未遂，多幾條也沒差」，恐嚇要殺女子全家，士林地檢署依妨害自由等罪起訴許男。

許男因毒品案出獄不到1年，2021年7月月間，在南港住家內，告訴女子吸了這個會很放鬆，壓力沒那麼大，當女子發現是毒品後拒絕吸食，許喝令「叫你吸就吸，廢話那麼多」，且做勢毆打，命令她再次吸食。

許企圖以毒品控制女子不成，聲稱自己是投資操盤手，在兩岸都有房產，但因資金卡在大陸，急需週轉，存款上千萬人民幣，讓女子誤以為他資金雄厚，去年借出108萬多元，直到女子發覺異狀，將許男吸食毒品告訴診所同事，即遭到許男恐嚇。

許連續傳訊「想要全世界知道你多淫蕩」、「你的同事都會跟你有事」、「如果你不想你同事出事，照我說的做」、「你的性愛影片，大家看了應該會不錯喔」、「40萬分兩次匯」等語，女子自知惹上大麻煩，趕緊向警方報案。

檢警搜索許男住處，查扣安非他命、毒品吸食器等物品，他坦承在住處施用安非他命，有傳送訊息給女子，檢方偵結，依詐欺、恐嚇、妨害自由以及以欺瞞及脅迫使人施用第2級毒品等罪起訴。

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