大新竹升格議題延燒，民進黨新竹市議會黨團13日率眾聚集市議會門口，呼籲國民黨立委林為洲等人不要拖延大新竹升格的修法進度，並質疑林為洲大力支持彰化升格，卻對大新竹升格推三阻四，根本是不顧新竹縣市發展與民眾需求，希望林為洲、高虹安、邱顯智等立委放下個人政黨選舉利益，支持加速修法。

市議員李妍慧、曾資程、陳建名、劉康彥、鄭美娟、劉崇顯及前議長鄭成光等人及在地鄉親在議會前舉牌，訴求「我們要升格、新竹要更好」。鄭成光表示，現在不升格，以後遙遙無期，現在爭論不休的原因，就是因為合併升格後「縣市長會少一個、議長和副議長也少一個，新竹縣的鄉鎮首長與民意代表也沒有了」，唯有升格為直轄市，才有機會留住高科技廠商與人才。

劉康彥說，新竹縣的垃圾掩埋場時不時自焚，下風處的南寮鄉親「與臭的距離」就是這麼近，新竹縣長楊文科更稱「喝好水是假議題」，讓頭前溪下游的新竹市民情何以堪？迫切解決的環境議題不是新竹市政府自己就能處理的。劉康彥強調，不論是林為洲、鄭正鈐、高虹安和邱顯智，都說不反對大新竹合併升格，卻又不願正面表述贊成的理由，應該面對鄉親說清楚。

李妍慧也指出，新竹人的日常就是交通打結，但大新竹生活圈卻存在兩個縣市政府，無法做有效率的政策規畫，大新竹有條件成為媲美美國矽谷，請在野黨不要阻擋千載難逢的升格機會。

曾資程強調，大新竹升格就是為了爭取更多預算做建設，依市府目前的財政規模，無法單獨負擔建置輕軌與後續營運的成本。城市發展面臨瓶頸，需更多資源預算解決，在野黨說從長計議，從來都是不計議，奉勸林為洲、高虹安、邱顯智等人，放下個人政黨選舉利益，支持加速修法。