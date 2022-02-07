悲傷春節！南投1對夫妻初三疑似因丈夫酒駕，自撞電線桿後石姓妻子遭拋出車外慘死，而該妻子的親妹妹上月才遭發現陳屍橋下河邊，疑似失足落水，留下一對兒女；石家兩姊妹接連喪命，讓原本生活貧困的石家情況雪上加霜，目前縣府與民間單位已出面關心、捐贈物資。

據ETtoday報導，該對夫妻同為38歲，3日凌晨1點多駕駛小客車衝撞路邊電線桿，造成副駕駛妻子被拋飛車外慘死，駕駛丈夫則傷重；車輛當場被撞到扭曲成一團成廢鐵，一度造成附近住戶斷電，而死者妻子的親妹妹上個月因意外落水身亡，姊妹倆在1個月內接連身亡。

據悉，該石姓妻子的家境不富裕，父親罹癌症末期，母親領有中度殘障手冊，家中經濟全由石女承擔；上個月石女的妹妹被發現陳屍在當地綠美橋下的河流，橋上被發現有數件物品遺落，警方懷疑是不慎失足落水，該妹妹是名單親媽媽，獨力扶養2名兒女。

石家頓失經濟重擔，年近70的兩老在過年前後面臨2件白髮人送黑髮人的悲傷事崩潰不已，目前南投縣手心向下慈善會已會同南投市長宋懷琳、南投縣議員游顥前往關懷，並捐贈喪葬費用13萬元及生活物資。

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