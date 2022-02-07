宜蘭1名男子與妻子結婚50年、分居超過20年，他遂向法院訴請離婚，他稱當初因生意失敗就遭對方趕出家門；但2人的女兒出面證稱是因父親先有外遇，外遇對象還是其中1個妹妹的「婆婆」，母親崩潰才要求父親離家；法院認定男子「外遇在先」，且男子離家後對子女不聞不問，住進小三家中，判定駁回離婚告訴。

判決書指出，男子稱與妻子超過50年、育有5子，他起初做商船水手，後來下船後轉做生意、種植水果，但遇上921大地震生意慘賠，遭妻子趕出家門，至此雙方已超過20年未來往，因此訴請離婚；但2人的女兒出面澄清，是父親離開水手職業後生意投資頻失敗，欠下一屁股債。

女兒表示，母親在2005年中風，又得知父親早在2000年就開始外遇，當時小三還一度到家中道歉，母親心碎之下才會要求父親離開，父親離開家裡後對家裡不聞不問、未盡責任，甚至與小三同住，而小三還是她其中1個妹妹的「婆婆」，家中親友都知道此事；如今母親已失智，全由子女上法庭。

法官審酌女兒出示的父親與小三合照，認定是該男子「外遇在先」，且男子沒有不得返家的顯著困難，也有辦法聯絡妻兒卻從未主動聯繫，放任夫妻雙方分居超過10年，因此裁定男子訴請離婚駁回告訴，全案仍可上訴。