女星小8（張允曦）因《空姐忙什麼》初嘗暴紅滋味，代言一個接一個來，當時邀約收入幾乎7位數起跳，讓她同時擁有財氣與名氣，她日前上由鄭弘儀、朱姐主持的Podcast節目《沒大沒小喇吉歐》分享人生奮鬥趣事。

小8表示因《空姐忙什麼》沒有劇本，只有大綱，密集演出8個月中，所有演員都是即興表演創作，她漸漸感受到自己用盡這些年累積的表演能量，無法再更突破，決定放棄一切赴美進修表演藝術，笑說：「當下才真正理解為何許多演員常說自己被掏空沒靈感而出國充電，以前總認為充電不就是睡飽就好嗎！」不過，在事業起飛時，做出如此巨大決定，也讓鄭弘儀直呼非常不容易，小8則覺得「心靈上的滿足讓她肯定自己的決定，但錯過賺大錢機會，比較後悔」。

張允曦的果斷與勇氣受到大家讚賞，但她最欽佩鄭弘儀主持20多年的談話性節目，幾乎從來不休假，鄭弘儀笑說因受到于美人影響，就怕被取代，他解釋于美人在出道前因替朋友代班主持廣播節目，結果效果比原本的主持人好，獲得公司高層青睞，原主持人就再也沒有回來過。

一說完，張允曦及朱姐大笑：「這太可怕了，真的不要隨便找代班。」接著，鄭弘儀還分享于美人藝名是因為當年在節目中開Call-in，聽眾問于美人名字，她隨口一回：「我叫美人啦！」，因為記憶點夠，從此就成為她的藝名。他說：「這故事給我很大的啟發，就是再忙都不能請假，臉皮要非常厚，還要保持健康。」更以開玩笑的口吻拜託大家看到他的節目就定頻不要轉台，即使看到睡著也不要關掉，讓他的節目有收視率，才能一直主持下去。

小8的父親是足球教練，2人從小感情深厚，她曾帶著父親至歐洲旅遊1個月，當時正是歐洲足球賽季，她買到一場是巴塞隆納隊隊長的退休賽，同時，梅西也一起出賽的大賽，讓以前只能從電視上觀看比賽的父親，首次在現場參與具有紀念價值的賽事，一圓夢想，她說：「現場我們與八萬人一起吶喊歡呼，真的非常感動，我從爸爸感動泛淚的眼眶中，看得出他非常開心。」

而去年父親因癌症過世，小8講述當下並沒有崩潰痛大哭失去理智，而是握著父親的手，對著爸爸說：「很替你感到開心，因為你真的出院了，沒有病痛。」更相信他去了更好的地方。