雲林縣府集結17個社福團體、4個庇護工場、縣內觀光工廠、雲林良品廠商22日、23日將在斗南田徑場前廣場舉辦年貨大街展售，將有100多個攤位，提供新鮮農畜產品、加工食品、年節應景生活用品、走春伴手禮等，市集內所有豬肉產品都是非萊豬。（周麗蘭攝）

雲林縣府集結17個社福團體、4個庇護工場、縣內觀光工廠、雲林良品廠商22日、23日將在斗南田徑場前廣場舉辦年貨大街展售，將有100多個攤位，提供新鮮農畜產品、加工食品、年節應景生活用品、走春伴手禮等，市集內所有豬肉產品都是非萊豬。

縣府前年在斗南田徑場廣場舉辦年貨大街，商品琳琅滿目、價格合理，頗獲民眾青睞，去年因疫情衝擊暫停，斗南鎮長沈暉勛表示，去年底又有民眾詢問何時舉辦。

Omicron變異株來勢洶洶，今年年貨大街如期舉行，但進場都需掃條碼留資料，且配合中央疫情指揮中心規定，宣導業者避免提供試吃。

參與擺攤的17個社福團體包括雲林縣身心照護協會、雲林縣身心障礙者重建協會、雲林縣聲暉協進會、雲林縣聽語障福利協進會、雲林縣啟智協會、雲林縣視障重建福利協進會、雲林縣愛無礙協會、雲林縣身心障礙養護中心、雲林縣脊髓損傷者協會、華聖啟能發展中心、勵馨基金會、雲林縣特教關懷協會、雲林縣小天使發展協會、雲林縣婦女保護會鈴蘭愛心早午餐、雲林縣復健青年協進會、雲林縣台灣悅讀人教育發展協會、雲林縣心生活發展協會。4個庇護工場包括金健康、糧莘、圓夢、緣享。

縣長張麗善表示，這次年貨大街商品吃、用、穿都有，新鮮農畜產、加工食品都是在地優質廠商，品質有保證，只要到身心障礙團體的愛心攤位消費滿百送愛心章一枚，集滿6枚兌換雞肉鬆1罐及抽小紅包，20元加價購買10顆蛋及1個酸菜。

雲林年貨大街1月22、23日早上9點到下午4點半在斗南田徑場前廣場舉行，這2天將有整點搶購，早上10點是紅面番鴨，特價99元，限量99隻；11點是紅羽土雞，特價150，限量150隻；下午1點是香辣綜合滷味，特價99元，加1元多1件；下午2點是酸菜鴨，特價149元，加1元多1件。此外還有打卡送小禮、財神爺快閃不定時發紅包、新春揮毫、街頭藝人表演。