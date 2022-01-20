花蓮縣長徐榛蔚等人邀請民眾一同到年貨大街採辦年貨。（王志偉攝）

今年年貨大街分伴手禮等4大展售區。今天展示新鮮年貨，（王志偉攝）

花蓮年貨大街將於26日起至30日一連5天開賣，在日出香榭大道重慶路以東區段設置100攤，分成伴手禮、年貨、農漁商品、年菜等4區，讓消費者「一次買足」，還加碼抽獎等活動；至於防疫工作，會場設4個出入口，禁試吃和邊走邊吃，進場人數將依中央公布再決定。

花蓮年貨大街行之多年，縣府邀集年貨業者一同促銷，廣受民眾好評，去年碰上疫情拉警報，首度改以「線上採購」。今年疫情仍不定，但經縣府充分討論後，今年花蓮年貨大街展售活動照常舉行。

農業處長吳昆儒指出，展售地點為日出大道重慶路以東區段，鄰近東大門夜市，現場有100個攤商共襄盛舉，並規劃洄瀾豐饒送禮來「伴手禮區」、日出大街逛年貨「年貨區」、豐年二路嘗新鮮「農漁產品區」，及「特色年菜商品區」4大特色展售區，讓消費者「一次買足」。

年貨大街引進多元支付，也可使用花蓮好Q優惠券平台，並發送限量500份電子紅包，結帳時使用多元支付，單筆可折50元。

除了採買方便，每天安排表演節目，還請來大飯店主廚教做年菜，並有花蓮書法學會名家寫春聯，在會場拍照打卡上傳臉書分享年貨大街資訊，就可獲得虎年小提燈，每天限量50個。

吳昆儒說，消費滿250元，可兌換摸彩券，以及可在年貨大街使用的50元到1000元折價券等小禮。摸彩獎品豐富，每天抽出50吋液晶電視一台、IH壓力電子鍋2名、飯店年菜套組3名；30日最後一天，加碼萬元以上大獎，有變頻冰箱、吸塵器、除濕機等好禮。

防疫工作，活動人員都完整接種疫苗，禁止遊客邊走邊吃、不開放試吃，也會依中央規定，訂定人數總量管制上限。

花蓮年貨大街26日下午5時舉行開幕儀式，當天有科技聲光音效、音響呈現富有年味的祈福橋段，花蓮縣長徐榛蔚也將於現場發送新年第一份紅包。