據西方科技媒體報導，2021年人類航太事業取得豐碩成果，全年軌道級發射達到144次，打破冷戰時期的歷史紀錄。中國航太發射次數達55次，超過美國的45次和俄羅斯的25次，居世界第一。

《觀察者網》引述《科技的藝術》（Ars Technica）網站報導稱，2021年航太發射嘗試次數達到144次，打破人類歷史上的紀錄，成功133次，但其中不包括伊朗的2次未通報的「鳳凰」運載火箭發射。

報導說，冷戰期間美蘇開展太空競賽，1967年全球共進行139次航太發射（122次成功），1976年131次航太發射（125次成功），這些紀錄已被打破。在過去10年間，人類的航太發射嘗試次數翻倍。新世紀頭10年，政府和商業集團每年發射的軌道火箭不到70枚。此後最大的兩個變化，是中國國家主導的航太工業的急劇崛起，和馬斯克成立的SpaceX的活動激增。

據Ars Technica統計，2010年之前，中國平均每年發射不到10次火箭。但在過去10年中，中國大幅擴展了其太空計畫，發射了觀測和通信衛星，並開始了雄心勃勃的機器人月球探索計畫，並發射了下一代空間站。

據Space Launch Report統計，按火箭製造國家排名的資料顯示，中國去年完成55次航太發射，約相當於每週都有一次發射，其中52次成功，3次失利。

中國航太科技集團有限公司去年完成48次發射，成功率100%，將上百顆（含搭載）航天器送入太空。去年美國航太發射45次，成功43次，此外還進行了去年世界上僅有的2次深空發射並取得成功。俄羅斯航太發射25次，成功23次。

去年，酒泉衛星發射中心也是世界上最繁忙的火箭發射基地，全年發射22次。美國佛羅里達卡納維拉爾角僅次於酒泉。

報導表示，馬斯克的SpaceX公司也在2021年突破紀錄。隨著該公司繼續擴大其爭議性的星鏈計畫，SpaceX發射了31枚獵鷹9號火箭，全部成功。更引人注目的是，SpaceX僅使用兩個新的獵鷹9第一級就完成了這項工作——29次發射中，重複利用了之前的獵鷹9核心。然而，美國星鏈衛星卻兩次接近中國空間站，對空間站上的太空人生命健康構成威脅，中國則對此發出抗議之聲。