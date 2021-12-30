林瑞陽與張庭夫妻檔搬去大陸定居後，便在大陸發展微商事業，近幾年更因事業版圖擴大而使夫妻倆身價再度翻倍。但近日卻傳出張庭公司涉嫌傳銷被大陸官方凍結資金進行調查，甚至也有代理商跳出來揭露張庭公司吸金手段，在網路上引發爭議。

對於台灣人來說一聽到傳直銷等關鍵字就會相當排斥，但在大陸市場這樣得經營模式依舊行得通，而且收入相當可觀。一名叫孫琦的代理商，近日接受《新浪新聞》專訪時提到，自己曾透過朋友介紹加入TST（張庭、林瑞陽的公司），並聽說投資TST事業不用自己投錢，只要分享就能在一年賺進10幾、20幾萬人民幣（約新台幣43.4萬~86.8萬元）。

因此孫琦便加入各種TST家族微信群，裡面有許多人分享勵志的成功案例，就連農村婦女都能賺進大把鈔票，但之後她開始發現要吸引其他下線加入，就得不斷壓低進貨的價格，要不然下線就會去找別人，久而久之她意識到得用自己的錢代墊貨款、變相囤貨，後來也發現想要不停的拉下線並在其中賺到錢並不容易，周圍加入的朋友沒有幾個真的有人因此賺到大錢，因此她也在2021年初清空囤貨退出TST。

另外，孫琦還透露TST當初以明星創始人當品牌宣傳，並以「代理商只要買夠2萬人民幣（約8.8萬新台幣）就能加林瑞陽微信與合照、加入菁英群」為號召，張庭和林瑞陽會每天早上跟大家打招呼開「文字早會」，因此吸引不少人加入；但說穿了就只是擺著林瑞陽的大頭照，由他的助理替他發文而已。

張庭與林瑞陽的公司打著明星創立者為招牌吸引人加入。（圖／微博@張庭）

不僅如此，張庭於2020年轉戰抖音直播帶貨後，也開始要求代理商要在直播間裡購買高價商品，若沒買「老闆娘」說話便會變得非常難聽。

如今兩人的公司受到大陸檢調單位進行調查，林瑞陽仍發聲明表示公司營運一切正常也合法經營、依法納稅，甚至感謝河北石家莊政府指導他們排查風險，讓不少人等著結果出爐。

張庭遭代理商爆料，代理商需在直播間購買高價商品。（圖／微博@張庭）