周基山書法個展，46件作品於展覽中義賣，所得全數捐贈給台南北家扶中心。（張毓翎攝）

周基山（中）在現場揮毫贈春聯。（張毓翎攝）

出生台南鹽水竹埔鄉下的退休校長周基山，學生時代常在各種書法比賽中得獎，基於對書法的熱愛，勤耕翰墨逾一甲子，台南市政府民治中心今年1月藝文展，邀請周基山辦理書法個展，46件作品於展覽中義賣，所得全數捐贈給台南北家扶中心，4日當展當天，便已經有7件作品被預訂一空。

周基山彰師大畢業後投身教職，但仍不時向書法名家陳秋野、王英雄、任容清請益，期間參加日本書道大賽屢獲金、銀賞肯定，雖屢獲個展邀請，但為提攜學生，數十年來皆以師生聯名展覽；此外，為推廣書法，他到學校、社區、禪寺等單位教授書法。

農曆過年將至，周基山個展4日開展，他也偕學生在現場揮毫贈春聯，市議員蔡育輝、趙昆原和沈家鳳到場熱情相挺，並索取大師的春聯。趙昆原說，周校長退休前在教育界、藝文界奉獻良多，退休後繼續推廣書法的恆心，令人感動。

蔡育輝說，周校長的書法字很有「法力」，過去有一屆選議員落選，心情很鬱卒，請周校長寫一幅字，看以後會不會比較好，結果沒多久就遞補上了；而之前因身體不好，周校長寫了「健康」2字送給他，讓他掛在家後，一直平平安安，很謝謝周校長。

市府祕書處說，周基山「翰墨人生路‧一筆終身情」書法個展，即日起至1月28日於民治市政中心一樓大廳辦理，展出時間為周一至周五上午9點至下午5點，各界如需預約導覽，可洽06-6322231轉6617。