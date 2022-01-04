台南市政府消防局第二大隊楠西分隊廳舍，1991年竣工落成時，上班駐守人員僅3人，但隨時代變遷，消防工作勤務也增加，人員配置也從3人增加至10人，廳舍面積不變，卻須容納比原來多3倍的人數，使隊員生活空間有如擠沙丁魚一般，非常狹小，經10年努力爭取新建，終取得用地、經費也到位後，預計下個月開始動工。

楠西消防分隊廳舍位在楠西區信義路上，屋齡長達31年，當初落成時分隊只有3人，現在隊上已增加至10人，但廳舍卻從未擴建過；10年前，分隊興起要重建廳舍的念頭，經多方協調，採異地新建方式辦理，消防局2019年取得300坪機關用地後，進行1年的規畫、設計，再逐步編列預算到位，預計在今年2月底動土開工。

南市消防局祕書室表示，新建的廳舍將位處民生路，靠近當地人口密集區，可增進救災、救護的時效性，且基地面積增加至300坪，讓隊員能有一個良好的辦公環境，而近來營建大環境面對缺工、缺料等困境，公共工程發包不易，這次能招標成功，也是後續追加500萬元預算，才順利決標、開工，工期約400個日曆天，預計明年中竣工。

南市消防局祕書室提到，目前大灣、山上消防分隊的廳舍正在興建中，去年開始著手進行安平消防分隊廳舍的新建規畫；而今年度則將會辦理將軍消防分隊新建廳舍的規畫，另外官田、玉井分隊的辦公廳舍也同樣已屬老舊，近來持續尋覓適合的用地，讓隊員們能無後顧之憂，提供民眾更優質服務。